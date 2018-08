Két századdal maradt le az Eb-döntőről a magyar gátfutónő

A berlini atlétikai Európa-bajnokságon két magyar atléta is bejutott a százméteres gátfutás elődöntőjébe, de egyiküknek sem sikerült, Kozák Luca nagyon kevéssel, két századmásodperccel maradt le a döntőről.

Kozák időeredménye alapján kiemelt volt, így nem kellett előfutamot teljesítenie ahhoz, hogy a legjobb 24 közé kerüljön. Kerekes Gréta épphogy kicsúszott a kedvezményezettek közül, így mennie kellett előfutamot. Ott hozta is a kötelezőt, futamharmadiként jutott tovább.

Száz gáton három elődöntős futamot rendeztek, futamonként a két első mehetett tovább, valamint ezeken felül a két legjobb idő ért még döntőt.

Kerekes az első futamba került, öten rendelkeztek nála idén jobb idővel, az európai ranglistavezető Talaj is mellé került, az alapján bravúr lett volna a továbbjutása. A rajtja még jól sikerült a magyar gátasnak, de nem tudta tartani a tempót a többiekkel, a hetedik lett. Századra ugyanannyit, 13,23-at futott az elődöntőben is, mint szerdai előfutamában.

Kozák a harmadik elődöntőben futott, a harmadik legjobb idei eredménnyel bírt a nyolc futó közül. Közel volt egyéni csúcsához, a végén hárman is nagyon közel voltak egymáshoz, de végül csak a negyedik hely lett az övé 12,96-tal. Nem sokon múlt a döntője, 12,94-gyel már be lehetett kerülni. Igaz, ezt az időt hárman is hozták, az ezredeket is ki kellett mérni közöttük, a Kozákat megelőző lengyel Koleczek jött ki ebből jól.

„Örülök, hogy vége van, mosolyogva megyek haza, Meg fogom ünnepelni magam és Lucát is, szerintem nincs mit szégyellni. Jól is néztünk ki. Voltak, akik a futamomból könnyes, piros szemmel jöttek ki, de örülök, hogy én nem ilyen vagyok. Sírhatnék is, de nem fogok, mentálisan már erős vagyok. Örülök, hogy itt lehetettem, hogy a hazámat képviselhettem" – összegezte a versenyt Kerekes Gréta.

„Nagyon sokszor abba a hibába esek, hogy a kiemelt lábam nem elég gyors. Ez végigkísérte az egész szezonom, szinte az összes versenyemen rugdostam a gátakat. Szerintem jó időt futottam. Nooralottát és a lengyel lányt is éreztem, nagyon szoros volt, és most én jöttem ki ebből a párharcból rosszabbul. Huszonkét éves vagyok, akik most az élmezőnyben vannak, sokkal tapasztaltabbak nálam. Azt mondtam előzetesen, 12,90-es idő kell a döntőhöz, ez be is jött, nem lehetek elégedetlen az időmmel. Azt is mondtam, én vagyok az, aki csak tökéletes futással döntőzhet, viszont ha hibázok, akkor nem. Úgy látszik, ilyen vészmadár vagyok." – értékelt Kozák Luca.

Kozák még szerepelni fog az Európa-bajnokságon, a 4x100 méteres váltó tagja is.