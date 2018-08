Baji Balázsnak nem jött össze az érem, nyolcadik az atlétika-Eb-n

Baji Balázs 13,55 másodperces idővel a nyolcadik helyet szerezte száztíz méteres gátfutásban a berlini Európa-bajnokságon. Nagy meglepetésre kikapott az egész szezont domináló Szergej Subenkov. A francia Pascal Martinot-Lagarde századra ugyanannyit futott, célfotóval verte az oroszt.

A magyar gátas a rajtból viszonylag jól kijött, de nem volt meg az igazi sebességge, a mezőny hátsó felébe került nagyon hamar, hiába erőlködött, már nem tudott újítani, a vártnál jóval gyengébb idővel, 13,55-tel futott be a nyolcadik helyen.

"Az pozitívum a mai napban, hogy harmadszor futottam egyhuzamban Eb-döntőt, erre nagyon büszke vagyok. A döntőben nem jött ki a lépés, nem volt meg bennem az átütő erő, ami a dobogóhoz kellett volna. Minél többször kerül oda valaki a tűz közelébe, annél többször van esélye nyerni is, de betlizni is. Nyilván csalódott vagyok, de nem kesergek ezen. Az elején jó helyen voltam, aztán kicsit lemaradtam. Két lehetőségem maradt, vagy folytatom a lemaradást, vagy ráteszek még egy lapáttal. Kockáztattam. Még toltam, toltam, de ebben benne volt a hiba lehetősége is, a végén ez jött is, kizökkentett. Az eredményeket látva egy jó futással harcolhattam volna a dobogóért." – nyilatkozta a döntő után Baji Balázs.

A futó arról is beszélt, hogy nem voltak nagyon versenyzőcentrikusak a körülmények, az edzőpályáról 6-800 métert kellett begyalogolniuk, az bemelegített állapotban is hosszú, aztán a női gerelyhajítás után is sokat kellett várakozniuk, közel tíz percet csúszott a rajtjuk.

Baji Balázs évek óta a magyar atlétika meghatározó alakja, Márton Anitán kívül tőle is már szinte elvárás a döntő és valamilyen érem. A gátas tavaly érte el legnagyobb sikerét, a londoni világbajnokságon a harmadik helyet szerezte meg. Az előző Eb-n is érmes volt, Amszterdamban másodikként futott be. 2014-ben pedig negyedik helyezett volt.

Bajinak nem indult stabilan a szezonja, nem ért el túl jó időket, 13,50 alá nehezen került be, de júliustól egyre jobb formát mutatott. A Gyulai Memorialon megfutotta szezoncsúcsát, a 13,27-et, amivel a negyedik legjobb az európai ranglistán. Aztán a győzelem is összejött neki, a luzerni versenyen 13,33-mal húzta be az első helyet. Önbizalommal vághatotta neki az Eb-nek, amit még az is fokozhatott, hogy a tavalyi vb biomechankai elemzéséből kiderült, Baji repült a döntőben a leghosszabbakat, négymétereseket.

Berlinben jó időeredményei miatt megspórolt magának egy futás, az elődöntőben kezdhezett. A nevezési idők alapján kötelező volt neki a továbbjutás, csak a francia Pascal Martinot-Lagarde volt rá veszélyes. Az elődöntőből az első kettő volt biztos továbbjutó, Baji is erre ment rá, nem idővel akart döntőzni. Kicsit lassan kezdett, a harmadik-negyedik helyen futott, 70 méternél azonban még rá tudott lenni, 13,41-es idővel vitte el a második helyet. A futama után azt mondta, maradt még benne tartalék. Ezt azonban nem tudta végül kihozni magából.