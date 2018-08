A mindent eldöntő dobás feszültségét le kellett vezetni

Újabb magyar döntősök vannak a berlini atlétikai Európa-bajnokságon, Gyurátz Réka kalapácsvetésben, Gyürkés Viktória 3000 méteres akadályfutásban jutott tovább. A női kalapácsvetés hozta az eddigi legbulisabb ünneplést is.

Női kalapácsvetésben 70,00 méter volt a szinte, aki azt megdobta, az automatikusan a döntő résztevője lett. Ezt a két csoportból összesen hat versenyző teljesítette, így utánuk a legjobb eredményekkel lehetett a legjobb tizenkettő közé kerülni. Orbán Éva az első csoportban dobott, a háromból csak egy érvényes kísérlete volt, 59,16-tal esett ki.

A második csoportban Gyurátz következett, elsőre ő is érvénytelent dobott, másodjára 69,45 méterre repítette a kalapácsát. A 70 méter nem volt meg neki, így kiment az edzőjéhez, hogy megbeszéljék, mi legyen az utolsó sorozatban. Németh Zsolt megérzése bejött, Gyurátznak nem kellett még egyet dobnia. A selejtező után azt mondta, már az első, kilépett dobánál érezte, hogy meglehet a szint neki. Nem is kellett kiadni mindent magából. A döntőben hatot szeretne dobni, tehát a legjobb nyolc között is ott szeretne lenni három kísérlet után. Erre meg is van azz esélye, ma az övé volt a nyolcadik legjobb eredmény.

Gyurátzcal egy csoportban dobott az ukrán Irina Klimec is, aki a legutolsó kísérletével szerezte meg a döntős helyet. Az ukrán kalapácsvető elég menő tánccal vezette le a feszültséget.

#FridayFeeling 💃



Ukraine's Iryna Klymets made it through to the hammer final with her final throw of qualifying. pic.twitter.com/wqWLHO9IGN — European Athletics (@EuroAthletics) 2018. augusztus 10.

Női 3000 méter akadályon két magyar induló volt, Gyürkés Viktória az első elődöntőből próbált továbbjutni. A legjobb öt hely garantálta a döntőt, illetve két futam alapjan a legjobb öt idővel rendelkező futó is beférhezett. Gyürkés sokáig az élbollyal futott, de aztán leszakadt a hatfős csoportról 2000 méter körül. Próbál rájuk felfutni, de nem csökkent igazán a távolság közöttük. Azt mondta, a helyezkedéssel vesztett sokat az elején, az akadályok előtt keresztbe mozgó ellenfelek többször is feltartották, vagy az ugrások előtt kénytelen volt többször toporogni. Gyürkés kifutotta magát, nem tartalékolhatott, 9:38,56-os ideje egy másodpercre volt egyéni legjobbjához.

A második futam is elég gyors lett, abból nyolcan fértek be Gyürkés elé, tizenötödikként jutott be a döntőbe. Kácser Zita 9:53,02-vel zárt, tíz másodpercet faragott le idei egyéni legjobbján. Azt mondta, neki nem jött jól a hirtelen jött tízfokos lehülés. A továbbjutás nem volt igazán reális cél neki, de már arra is büszke, hogy kijutott az Eb-re.

(Borítókép: Gyurátz Réka a női kalapácsvetők versenyének selejtezőjében a berlini atlétikai Európa-bajnokságon 2018. augusztus 10-én. - fotó: Felipe Trueba / EPA / MTI)