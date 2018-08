A két bátyja után a kisöccs is Eb-aranyat nyert

Az atlétikai Európa-bajnokság negyedik napja a testvérekról is szólt. Négyszáz méteres síkfutásban egy belga ikerpár szerzett aranyat, 1500 méteren pedig három norvég fivér küzdött az érmekért, végül a legfiatalabb vitte el közülük az aranyat.

A 400 méteren már lassan egy évtizede versenyeznek a Borlée testvérek, három fiú és egy lány is fut a családban, de Kevin és Jonathan az, akik a legtöbbször hozzák magukat. Az ikerpárnak elég jól kijött most a lépés. A célegyenesre fordulva már látott, hogy a brit Matthew Hudson-Smith verhetetlen, de a dobogóért mér harcolhattak. Kevinnek sikerült most jobban a vége, második lett, hat századdal előzte meg Jonathant. A szokatlan duplát, négyszáz síkot és négyszáz gátat is bevállaló Karsten Warholm erősen kezdett, de látszott, hogy fáradt előző napi aranya után, csak a nyolcadik lett a norvég.

Norvégiának nem is ő volt a legnagyobb esélye, hanem az Ingebrigstenek valamelyike. Henrik és Filip volt már Európa-bajnok (2012 illetve 2016), de a tavaly berobbanó, csodagyereknek számító öccsük még nem. Jakob 17 évesen futott négy percen belüli mérföldet, és már a felnőtt mezőnyben is favoritnak számít elég sokszor. Elég nagyra is tör, távoktól függetlenül szeretne a legnagyobb futóvá válni. Igaz, sokan attól óvják, hogy ha már most ennyit versenyez, akkor kiég addigra, mire megvalósíthatná álmát. Egy lépéssel most közelebb van ehhez.

Az apjuk által edzett Ingebrigtsenek az Eb-döntőben csapattaktikát alkalmaztak, az első hétszáz métert végigutazták hátul, aztán előre álltak, erős tempót diktáltak, – idén Filipé a legjobb európai idő – , és elég jól bezárták az ellenfeleket. Jakob is felvállalta a vezetést. Az utolsó háromszázon aztán egyre többen indultak meg, szét is esett a norvég sor. Jakob a végéig kitartott, az óriási hajrát kivágó, talán egy hajszálnyival később induló Marcin Lewandowski előtt maradt az első helyen. Harmadikként a brit Jake Wightman futott be, Henrik Ingebrigtsen lett a negyedik. Filip csak tizenkettedikként érkezett.

A női hétpróbázók is pénteken fejezték be kétnapos versenyüket. Krizsán Xénia egyéni legjobbjától 23 ponttal elmaradva, 6367 pontot teljesített. Összesítsében a hetedik lett, egy helyet rontott két évvel ezelőtti eredményéhez képest. A távolugrása sikerült igazán jól, két cenitre volt legjobbjától (624), a zárószámban pedig mindenkit megvert, 800 méteren is alig maradt el csúcsától, 2:07, 61-et futott. "Fáradtnak éreztem magamnak és izomlázam is volt ma, de ez a hétpróba velejárója. Távolugrásban a végére kijött egy olyan eredmény, amit se külföldön, se világversenyen nem sikerült még elérnem. A gerelyhajításba nem számítottam rá, hogy ilyen kicsit dobok. Ott nagyon összetörtem. A 800-at egy kicsit dühből is futottam, és meg akartam mutatni azt is, hogy sokkal többre vagyok képes ebben a számban, mint ahogy az a fedettpályás vb-n látszott. " – mondta Krizsán a verseny után.

"A legfőbb célkitűzésem az volt, hogy a legjobb hat közé kerüljek. ettől elmaradta egy picit, ahogy az egyéni rekordtól is. De hát küzdeni kell keményen, erősödnek a lányok, reméljük, erősödök majd én is."

A hétpróba másik magyar indulója, Zsivoczky-Farkas Gyöngyi sérülés miatt visszalépett az utolsó számtól.

A németek pénteken is elvittek egy aranyat, a nők után a férifiaknál is megnyerték a gerelyhajítást, Husson ráadásul Európa-bajnoki csúccsal győzött.

A görögök az ugrószámokban tarolnak, távolugrás és rúdugrás után hármasugrásban is szereztek egy első helyet. Paraskevi Papahrisztué lett az arany. Az atlétanő korábban egy botrány miatt ki is került a görög válogatottból. Még a londoni olimpiáról küldték haza rasszista kommentje miatt, hiába kért elnézést azért, mert nílusi moszkítókhoz hasonlította az afrikai bevándolókat.

Eredmények:

férfiak:

400 m

1. Matthew Hodson-Smith (Nagy-Britannia) 44.78 mp

2. Kevin Borlée (Belgium) 45.13

3. Jonathan Borlée (Belgium) 45.19



1500 m, Európa-bajnok:

----------------------

Jakob Ingebrigtsen (Norvégia) 3:38.10 p

2. Marcin Lewandowski (Lengyelország) 3:38.14

3. Jake Wightman (Nagy-Britannia) 3:38.25



110 m gát, Európa-bajnok:

-------------------------

Pascal Martinot-Lagarde (Franciaország) 13.17 mp

2. Szergej Subenkov (ANA - Oroszország) 13.17

3. Orlando Ortega (Spanyolország) 13.34

...8. Baji Balázs 13.55



400 m gát, Európa-bajnok:

-------------------------

Karsten Warholm (Norvégia) 47.64 mp

2. Yasmani Copello (Törökország) 47.81

3. Thomas Barr (Írország) 48.31



nők:

800 m, Európa-bajnok:

---------------------

Natalija Priscsepa (Ukrajna) 2:00.38 p

2. Renelle Lamote (Franciaország) 2:00.62

3. Olha Ljahova (Ukrajna) 2:00.79



400 m gát, Európa-bajnok:

-------------------------

Lea Sprunger (Svájc) 54.33 mp

2. Anna Rizsikova (Ukrajna) 54.51

3. Meghan Beesley (Nagy-Britannia) 55.31



hármasugrás, Európa-bajnok:

---------------------------

Paraskevi Papahrisztu (Görögország) 14,60 m

2. Kristin Gierisch (Németország) 14,45

3. Ana Peleteiro (Spanyolország) 14,42



gerelyhajítás, Európa-bajnok:

-----------------------------

Christin Hussong (Németország) 67,90 m

2. Nikola Ogrodnikova (Csehország) 61,85

3. Liveta Jasiunaite (Litvánia) 61,59



Hétpróba, Eu:

1. Nafissatou Thiam (Belgium) 6814 pont

2. Katarina Johnson-Thompson (Nagy-Britannia) 6759

3. Carolin Schäfer (Németország) 6602

...7. Krizsán Xénia 6367

Zsivoczky-Farkas Györgyi sérülés miatt feladta.

(Borítókép: Az Ingebrigtsen fivérek - Getty Images Hungary)