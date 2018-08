Ki játszik a Hertha stadionjában, hogy 60 ezren vannak kint?

Az Ingebrigtsen fivérek közül mindenki nyert már 1500-on. Most együtt is döntőztek. Belga ikrek állnak a 400 dobogóján.

A berlini atlétikai Európa-bajnokság ötödik napján már majdnem összejött a telt ház, az eddigi rekordlétszámot, 60 500 nézőt jelentettek be a szervezők. Már az Olimpiai Stadion felé tartó HÉV-ek is tömve voltak, lözönlöttek a nézők, ez pár helyi srácnak is feltűnt, kérdezték is, hogy melyik futballcsapat játszik a stadionban. Kicsit csalódtak, amikor azt a választ kapták, hogy csak atlétikai Európa-bajnokság van.

A női 400 méternek nem volt egyértelmű favoritja, az elődöntőből érkező nyolc futó között csak 29 századmásodperc volt a különbség. A brit Lavai Nielson nevezett a legjobb idővel az Eb-re, de a holland Lisanne de Witte volt a leggyorsabb az elődöntőben. A szám meglepetésember a görög María Belibaszáki volt, aki júniusban került először 51 másoperc alá. Belibaszáki a döntőben is félelmetesen erősen kezdett, az utolsó százra elég nagy előnnyel fordult, de a hármas pályán futó Justyna Swiety-Ersetic frissebbnek tűnt, kezdett felérni a görögre. Belibaszáki az utolsó harminc méterre teljesen szétesett, már nem volt kontrollált a futása, a cél előtt két méterrel veszítette el a versenyt, a célba is már csak beesett. Három századdal kapott ki az idei legjobb európai időt futó lengyeltől, 50,44 másodperce viszont görög csúcs lett. Az idei Eb-n elég látványos a görög atlétika előretörése, három aranyat és két ezüstöt nyertek már eddig. A lengyelek évek óta erősek, egyre több számban szereznek érmet.

Fotó: A görög Belibaszáki a célvonalon rogyott össze, A görög Belibaszáki a célvonalon rogyott össze,a lengyel Swiety-Ersetic három századdal verte

Középtávfutásban már lassan egy évtizede ott vannak a legjobbak között, Marcin Lewandowski és a címvédő Adam Kszczot mellett már az új arcok is itt vannak. A 800 méter döntőjébe három lengyel jutott be, Kszcot, Michal Rozmys és Mateusz Borkowski. A világbajnok Pierre-Ambroise Bosse ellen kellett valamit kitalálniuk. A döntőben gyors futás volt, Bosse 350-nél az élre ment, tempóból próbált meg nyerni. Kszczot 550-nél indított és az utolsó kanyarban kívül is előzni tudott, bevágott Bosse elé és látványos különbséget harcolt ki, a végére sem zsibbadt el, simán nyerte a számot, Bosse a második helyet sem tudta megvédeni, a svéd Andreas Kramer jött be elé országos csúccsal, Rozmys negyedik, Borkoweski ötödik lett, mindketten egyéni rekorddal. Kszczot szerezte a lengyelek idei ötödik aranyát.

A horvát Sandra Perkovic pedig mindeközben arra készült, hogy sorozatban ötödik Eb-elsőségét gyűjtse be. A diszkoszvető 2010 óta mindenhol nyert, öt aranyával történelmet írhatott. Korábban senki nem nyert egymás után ötször az Eb-ken, igaz korábban ezt az is nehezítette, hogy csak négyévente rendezték. Perkovicnak nem indult simán a döntő, az első három dobásával nem tudott 60 méter fölé kerülni, pedig ő 70 feletti dobó, csak második volt a német Nadine Müller mögött, aki 63,00 méteren állt. Aztán a negyedik sorozatban egy másik német, Claudine Vita is ledobta.

A német szurkolók ekkor nem is nagyon tudták, hová kapják a fejüket, női távolugrásban is jól álltak, Malaika Mihambo vezetett négy sorozat után, férfi magasugrásban pedig Mateusz Przybilko vitt át minden magasságot elsőre, 233 centivel állt az élen. A német a 235-öt is átvitte, egyedül, egyéni csúccsal lett Európa-bajnok.

Az első vastapsot azonban nem ő, hanem a két nap alatt második Eb-aranyát nyerő 17 éves Jakob Ingebrigtsen kapta. A norvég futó az 1500 után az 5000 ezren is győzött. 3800 méter után állt az élre, mögé pedig a bátyja, Henrik sorolt be, az egyre fokozódó tempót más nem bírta el, csak ketten voltak esélyesek az aranyra. Az utolsó 150-en aztán Jakob elég simán ellépett Henriktől, akinek az ezüst jutott.

A 17 éves Jakob Ingebrigtsen két nap alatt két aranyat szerzett, a másodikat bátjya, Henrik előtt

A női távol az utolsó pillanatig izgalmas maradt, az ukrán Marija Bek közel messzire szállt az utolsó kísérleténél, de két centivel elmaradt Mihambótól. Újabb német arany született.

A diszkoszvetésben azonban már nem volt válaszuk a németeknek, Perkovic az ötödik sorozatban 67,62-tel érvényesítette a papírformát, megszerezte ötödik Európa-bajnoki címét, pedig még csak 28 éves.

Sandra Perkovic sorozatban öt Európa-bajnokságot nyert diszkoszvetésben

Az Eb sprinterkirálnyője a brit Dina-Ascher Smith lett, a sprinter duplázni tudott, a száz után a kétszázat is megnyerte. A korábban domináló Dafne Schippersnek esélye sem volt, Smith nagy fölénnyel, világ idei legjobb eredményével (21,89) nyert.

A Borlée testvérek közül kettő már pénteken is nyert érmet 400-on, de most harmadik testvérükkel, Dylannal és Jonathan Sacoorral kiegészülve még tudtak emelni a szinten, Belgium 4x400-as váltóval lett aranyérmes. Az utolsóként futó Kevin nagyon jól beosztotta az erejét, hiába volt 5-6 méter előnye a spanyol váltó befejező emberének, a végére elmerevedő futót bedarálta a célegyenesben, és a végén még a brit Rooney is megelőzte.

A belga váltó 4x400-on nyert Eb-aranyt, három testvér, Dylan, Jonathan és Kevin Borlée egy csapatban, abal szélen a negyedik tag, Jonathan Sacoor

A nap lengyel arannyal kezdődött és azzal is végződött, női 4x400-on is elvitték a győzelmet úgy, hogy a 400-at megnyerő Swiety-Erseticnek nagyjából csak másfél órája volt pihenni a gyilkos száma után. A lengyelek ők tették befutóembernek, elsőként váltott, és ugyan átengedte a brit futónak a vezetést, megint neki volt a legjobb hajrája.

Eredmények:

Férfiak:

Magasugrás:

1. Mateusz Przybilko (Németország) 2,35 méter

2. Makszim Nedaszekau (Fehéroroszország) 2,33

3. Ilja Ivanjuk (Oroszország) 2,31

800 méteres síkfutás:

1. Adam Kszczot (Lengyelország) 1:44, 59

2. Andreas Kramer (Svédország) 1:45,03

3. Pierre-Ambroise Bosse (Franciaország) 1:45,30

5000 méteres síkfutás:

1. Jakob Ingebrigtsen (Norvégia) 13:17,06

2. Henrik Ingebrigtsen (Norvégia) 13:18,75

3. Morhad Amdouni (Franciaország) 13:19,24

4x400 méteres férfi váltó:

1. Belgium 2:59,47

2. Nagy-Britannia 3:00,36

3. Spanyolország 3:00,78



Nők:

Távolugrás:

1. Malaika Mihambo (Németország) 6,75 méter

2. Marija Bek (Ukrajna) 6,73 m

3. Sarah Proctor (Nagy-Britannia) 6,70

400 méteres síkfutás:

1. Justyna Swiety-Ersetic (Lengyelország) 50,41 mp

2. María Belibaszáki (Görögország) 50 ,45

3. Lisanne de Witte (Hollandia) 50,77

Diszkoszvetés:

1. Sandra Perkovic (Horvátország) 67,62 méter

2. Nadine Müller (Németország) 63,00

3. Claudine Vita (Németország) 61,23

200 méteres síkfutás:

1. Asher-Dina Smith (Nagy-Britannia) 21,89 mp

2. Dafne Schippers (Hollandia) 22,14

3. Jamile Samuel (Hollandia) 22,47

4x400 méteres váltó:

1. Lengyelország 3:26.59

2. Franciaország 3:27,17

3. Nagy-Britannia 3:27,40