Ünnepelte az ezüstöt,későn jött rá, hogy még egy kör van

Lassan az az alap, hogy egy tinédzser csináljon csodát az atlétikai Európa-bajnokságon. Akét arannyal záró 17 éves Jakob Ingebrigtesen után a 18 éves Mondo Duplantis nevét érdemes megnevezni, a svéd rúdugró 12 centivel javította meg saját csúcsát, megverte a rúdugrókirály Renaud Lavillenie-t is.

Az olimpai bajnok és négyszeres Európa-bajnok francia minden versenyen topfavorit, 595 centivel most is ő vezette a ranglistát. Egyetlen gyengéje, hogy olykor eltaktikázza a versenyeket, feleslegesen hagy ki magasságokat, aztán már nem tud igazán nagyot ugrani. Most is ő volt, aki a legkésőbb szállt be, kihagyta az 530-at és az 550-et. Utóbbira rajta kívül már mindenki ugrott. A mezőnyt az 580 centi szórta meg igazán, ott már csak öten maradtak versenyben. Lavillenie kétszer rontott 580-on, az 585-öt viszont elsőre átvitte, ahogy Duplantis és az orosz Timur Morgunov is.

Lavillenie 590-re nem ugrott, Morgunov és Duplantis nem kockáztatott, bevállalták ezt a magasságot, mindketten elsőre átvitték. Morgunovnak nem ment az 595-öt, egy hiba után 600-ra emeltetett. MÍg Duplantis és Lavillenie is vitte elsőre a 595-öt. A svédnek ez már egyéni csúcs volt, korában csak 593-at tudott. A versenytársak jól meg is ünnepelték a 18 éves atlétát, a pályán ölelgették, és nem utoljára.

Duplantisnak először jött össze a 6 méter, aztán a 6,05 is meglett neki

Még mindig lehetett fokozni az izgalmakat. Duplantis a 600-at is átugrotta, – újabb vállveregetések – , de nem lehetett nyugodt, mert Morgunov is elsőre átvitte azt. Lavillenie egy sikertelen kísérlet után előre próbált menekülni, de a 605 ma túl sok neki volt, kétszer is leverte a lécet. Duplantis viszont bombaformában ugrott, a 605-öt is teljesítette. Az utóbbi magasság már Morgunovot is megállította, de ő is nyolc cenit tudott egyéni rekordján javítani.

A női kalapácsvetésben a lengyel Anita Wlodarczyk is legyőzhetetlennek tűnik évek óta, most is hozta magát, az első sorozatban még nem volt az igazi, 70 méter alatt maradt, de a következő dobásánál már jól összpontosított, már 76,50 méterrel megnyerte volna az Eb-t, de ezen az eredményén még háromszor nagyobbat ért el, 78,94-gyel vitte el az aranyat. A magyar Gyurátz Réka is a legjobb tizenkettő közé jutott, szeretett volna a nyolc közé is beférni, de végül négy centivel lemaradt a döntőről. 70,48-as eredménye a kilencedik helyet hozta meg neki. „Sikerült bebeszélnem magamnak, hogy ez csak egy challenge verseny, hogy egyáltalán nem izgultam. Stabil voltam, ennek nagyon örültem, és még oda tudtam figyelni a technikai dolgokra is. Azt hittem ,hogy egy 70 méteres dobás elég lesz a nyolchoz, nem hittem volna, hogy ilyen sűrű mezőny lesz 69,5 és 71 között. Az utolsó dobásom (69,85) egy kicsit csalódás lett, jobbat vártam." – mondta Gyurátz.

Az utolsó este még egy magyar döntős volt, Gyürkés Viktória 3000 méter akadályon versenyzett, a 15. idővel, utolsóként került be a döntőbe, de nagyot küzdve két helyet javítani tudott, a 13. helyen ért célba. Az első helyet a német Krause vitte el félelmetesen erős utolsó körrel. „Talán ez volt életem legnehezebb futása, azt gondoltam, hogy a 9:40 és 42 között tudok futni, akkor nem lehetek elégedetlen. Hatalmas egyéni csúcsok születtek a mezőnyben, pedig az idei eredmények nem mutattak erre. Úgy gondoltam, hogy a mezőny közepében futok majd, de a végére kerültem. így is erősebb részidőkkel kezdtem, mint valaha. Ennél többet nem tutdam kiadni magamból, hatalmas kihívás volt egy nap pihenés után újra futni. Az utolsó pillanatig küzdöttem, a lelkelmet is ott hagytam a pályán" – nyilatkozta Gyürkés a döntő után.

A zárónap nagy vesztese a német futóváltó mellett izraeli Lonah Chemtai Salpeter lett, aki egy körrel hamarabb akarta befejezni az ötezer méteres síkfutást, biztos érmes helyről csúszott vissza a negyedik helyre a tízezer győztese. Az utolsó négyszázat ketten kezdték meg az élen Sifan Hassannal, már elhagyták a célvonalat, amikor Salpeter váratlanul lassítani kezdett, belesétált pár lépést, mintha a befutó lett volna. Hassan is elbizonytalandott, hátranézett, ő is visszavett. A holland aztán gyorsan kapcsolt, hogy csak most csengettek be nekik utolsó körre, visszatalált a tempójához. Salpeter azonban teljesen elmerevedett, nem tudott felgyorsítani, a brit McColghan és a török Can is megfogta, csak a negyedik helyen futott be. A célvonal után azonnal eldobta magát a gyepre, érthetően nehezen kezelte hibáját.

'Oh my word!' Salpeter pulls up thinking the race is over as the bell goes... unbelievable! pic.twitter.com/hJUmMDlWqJ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2018. augusztus 12.

A női 1500 méteres síkfutás papírforma eredményt hozott, a brit Laura Muir irányított, hosszú hajrát nyitott, a céltól 600 méterre már fokozta a tempót, ki is szakadtak mögüle, simán győzött, hiába jött nagy iramban a későn induló lengyel Ennaoui.

Dina Ascher-Smith három arannyal zárt az Eb-n

A britek belehúztak az Eb végén, vasárnap öt érmet, közte három aranyat szereztek. Muir mellett a férfi és a női 4x100-as váltó is győzött. A nőknél a 100-at és 200-at is megnyerő Dina Asher-Smith volt a befejező ember, simán legyorsulta az utolsó 70-ig vezető hollandokat. Három aranyérmével az Eb legsikeresebb atlétája lett.

Eredmények:

Férfiak:

Rúdugrás:

1. Mondo Duplantis (Svédország) 6,05 méter

2. Timur Morgunov (Oroszország) 6,00 méter

3. Renaud Lavillenie (Franciaország) 5,95 méter

Hármasugrás:

1. Nelson Évora (Portugália) 17,10 méter

2. Alexis Copello (Azerbajdzsán) 16,93 méter

3. Dimítriosz Ciámisz (Görögország) 16,78 méter

4x100 méteres váltó

1. Nagy-Brittania 37,80 mp

2. Törökország 37,98 mp

3. Hollandia 38,03 mp

Nők:

Kalapácsvetés:

1. Anita Wlodarczyk (Lengyelország) 78,94 méter (Európa-bajnoki csúcs)

2. Alexandra Taviernier (Franciaország) 74,78 méter

3. Joanna Fiodorow (Lengyelország) 74,00 méter

9. Gyurátz Réka (Magyarország) 70,48 méter

1500 méteres síkfutás:

1. Laura Muir (Nagy-Britannia) 4:02,32

2. Ennaoui Sofia (Lengyelország) 4:03,08

3. Laura Weigthmann (Nagy-Britannia) 4:03,75

5000 méteres síkfutás:

1. Sifan Hassan (Hollandia) 14:46,12 (Európa-bajnoki csúcs)

2. Eilish McColghan (Nagy-Britannia) 14:53,05

3. Can Yasmin (Törökország) 14:57,63

3000 méteres akadályfutás:

1. Gesa-Felicitas Krause (Németország) 9:19,80

2. Fabienne Schlumpf (Svájc) 9:22,29

3. Bjerkeli Karoline Grövdal (Norvégia) 9:24,46

13. Gyürkés Viktória (Magyarország) 9:40,41

4x100 méteres váltó

1. Nagy-Britannia 41,88 mp

2. Hollandia 42,15 mp

3. Németország 42,23 mp