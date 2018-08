Tízévente születik egy olyan sprinter, mint Miklós Andrea

A berlini atlétikai Európa-bajnokságon több magyar is versenyzett más országokat képviselve, a gyalogló Takács Júlia a spanyoloknak nyert is egy bronzot, míg a kolozsvári Miklós Andrea Romániának szerzett elődöntős helyet 400 méteren.

A nagy ígéret Miklós Andrea még csak 19 éves, de már így is elég sok minden belefért a karrierjébe, 2016-ban 17 évesen mutatkozott be a riói olimpián váltóban, most pedig első felnőtt Eb-jén vett részt. Két éve ifjúsági Európa-bajnok lett, alig egy hónapja pedig a tamperei junior világbajnokságon szerzett ezüstérmet 400-on.

A berlini Eb-n a harmadik előfutamból harcolta ki az elődöntőt, az utolsó kanyarban még hátul volt, de az utolsó száz nagyon jól sikerült neki, befogta az elmerevedő ellenfeleket. Harmadikként futott be, de századra ugyanannyit (52,40) futott, mint a belga Camille Luis. Az elődöntőben is hasonlóan teljesített, a végén jött fel, de 52,49-cel nem érhette el a döntőt.

Az 52,07-es egyéni csúccsal rendelkező futó nem volt elégedetlen az eredményével, a junior vb után sérülése miatt kihagyott másfél hetet.

„Az lett volna a célom, hogy már itt 52 másodpercen belül szaladjak, de közbe jött ez a probléma. Az elvárás volt, hogy az elődöntőbe jussak.Elég hosszú szezonon vagyok túl, ott három futamom volt, nagyon kemény volt az is. A fáradtság már nagyon meglátszódik rajtam. Az idén érettségiztem is, nagyon nagy volt a súly a vállamon. Örvendek, hogy mindenen így átestem, méghozzá jól. Nagyon nagy volt a stressz ebben az évben, a tanárok nem vették figyelembe, hogy én sportolok. Folyton azt fújták, hogy érettségi, érettségi. " – mondta Miklós Andrea.

„Azért vállaltam el az Eb-t, mert benne vagyok a román válogatott olimpiai keretében, és szinte kötelesség volt itt versenyezni. Szívem szerint pihentem volna, de nem bántam meg, mert jó alkalom volt arra, hogy összemérkőzhessek a nagyokkal is. Sokat jelent, hogy volt már nagyobb rangú versenyem, kezdem megszokni azt a stresszt, ami a futam előtt van, már jobban tudom ezt kezelni."

Miklós Andrea Kolozsváron román klubban, de magyar edzővel, Kanizsay Magdolnával együtt készül. Kanizsay mondta egyszer tanítványáról, hogy amit egyszer a fejébe vesz, az neki sikerülni is szokott. Az edző szerint öt-tíz évente kerül elő olyan futó, mint Miklós Andrea. Már 17 évesen 53 másodperc alá került, amire nagyon kevesen képesek.

„Junior koromban kezdtem négyszáz métereket szaladni, egyre jobban ment, s ez maradt a főpróbám. Még csak 19 éves vagyok, van időm még fejlődni. " – mondta a futónő, aki Romániában idén a legjobb idővel rendelkezik.

Miklós Andrea legfőbb célja, hogy 52 másodperc alá kerüljön – egy ilyen eredménnyel a dohai vb-re is simán kijutna – , de érmet szeretne nyerni jövőre az U23-as Eb-n is, a tokiói olimpiára pedig egyéniben akar kvalifikálni. Ehhez az első kétszáz méterén kell még javítani, hogy ott is gyors legyen, ne csak a hajrája legyen nagyon erős.