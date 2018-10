Az újraélesztett futó a maraton 11. kilométerénél, a pesti rakparton esett össze, mondta az Indexnek Papp Letícia, az a kardiológus szakorvos, aki részt vett a mentésben. "Mire odaértem, a két maratonista orvos már megkezdte az újraélesztést. Én kardiológusként napi szinten találkozom ilyen helyzetekkel, igaz, nem a rakparton. Mivel a jelenlévő egészségügyi személyzetnél volt orvosi táska, intubálni tudtam a beteget, azaz biztosítottam a levegő szabad áramlását. A lélegeztetéshez szükséges ballon nem volt az orvosi táskában, így saját lélegzetünkkel felváltva lélegeztettünk" - mondta az Indexnek.

Papp Letíciának ez volt a tizenkilencedik sikeres maratonja, de, mint mondja, álmában sem gondolta volna, hogy a rakparton fog újraéleszteni és intubálni.

A szervezőknél lévő orvosi táskában található eszközöket használva az újraélesztéshez szükséges adrenalint is be tudták adni a betegnek, vénás branült és infúziót is kapott futótársaitól az 50-60 év körüli férfi, és a rohammentő érkezéséig folyamatosan pumpálták a mellkasát.

A három orvos körülbelül húsz percig mentette a beteget, majd átadták az Országos Mentőszolgálat rohamkocsijában érkező orvosoknak.

Szarvas Gábor gyerekgyógyásznak és Bokor András szülész-nőgyógyásznak ez volt élete legelső maratonja.

Szokták mondani, hogy a legelső maraton emlékezetes mindenkinek, de nem gondoltam, hogy ilyen módon. Futni készültem alapvetően, nem újraélesztésre.

Szülészként nincs is óriási tapasztalatom az újraélesztésben, de a csapatmunka sikeres volt, mindenki tette a dolgát" - mondta az Indexnek Bokor. A szülész-nőgyógyász és Papp is úgy tudja, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően a beteg jól van, nincs altatásban, látogatható állapotban fekszik egy kardiológiai osztályon.

Szarvas Gábor is azt mondja, nagyon hamar megkezdték az újraélesztést, miután a jelenlévő orvostársaival megállapították, hogy nincs keringése a földön fekvő futónak, és nem is lélegzik, sőt, két mentős maratonista is megállt, és segített az orvosoknak.

A körülbelül húszperces újraélesztés után mindhárom orvos befejezte a maratont, egy darabon még együtt futottak. "Olyan energiát adott ez az egész, hogy gyakorlatilag végigszáguldottam a maradék távon" - mondta az Indexnek Papp.

Szarvas Gábor 5 óra 29 perc alatt. Papp Letícia 5 óra 20 perc alatt, Bokor András 5 óra 8 perc alatt ért célba.