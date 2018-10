Újraélesztett futó: A lépcsőn már fölmehetek

Kiengedték a kórházból azt a futót, Herendi Pétert, akit a Budapest Maratonon élesztett újra három, egyébként orvos futótársa. Herendinek nem voltak korábban szívproblémai, de úgy véli, hogy az ő esete is felhívhatja a figyelmet a rendszeres ellenőrzésre.

Sőt, a Budapest Maratonon váltóban induló, ott 12 kilométert vállaló Herendinek elég komoly futómúltja van, nem azért került bajba, mert nem volt fölkészült.

Tizenhét éve futok, négy maratont teljesítettem, rengeteg félmaratonom volt, az Ultrabalatonokon 40-45 kilométerek jutottak rám, azt nyolcszor futottam végig a barátaimmal

– mondta a tapasztalt futó.

Arról is beszélt, hogy jóval korábbi futásai alatt szerinte kapott jelzéseket a szervezetétől, hogy nincs vele minden rendben, de most nem érzett ilyet. Arra sem emlékszik, hogy a futóverseny közben kezd rosszul lenni, teljesen kiesett neki minden, ami akkor történt, már csak a kórházból voltak emlékei. „Teljesen váratlanul ért, sokat dolgoztam előtte, nem aludtam, talán emiatt merültem le. Fizikailag rendben van a szívem. Nekem kötelességem, hogy le tudjak futni egy félmaratont, mert olyan a felkészültségem, de most kaptam egy figyelmeztetést.”

Herendi rendszeresen ellenőrizteti magát, két-három évente a szívét is megnézeti, most is elő volt jegyezve szűrővizsgálatra. „Negyvenhét évesen kezdtem el sportolni úgy, hogy előtte soha nem sportoltam, muszáj volt orvosi segítséget kérni, másképp nem megy. Az erek, az izmok már nincsenek olyan jó állapotban. Mindenkinek tanácsolnám, hogy orvosi ellenőrzés mellett sportoljanak, és ha lehet, kipihentebben fussanak.”

„Ez a mostani futás újjászületés nekem.

Csapatban még fogom futni ezt a versenyt, egyénileg már nem hiszem. Az még nem merült fel, hogy az engem megmentő orvosokkal legyek egy váltóban, de már meghívtam őket a versenyemre. Jövőre rendezem a tizenötödiket Dunavarsányban. Két hete kezdtem felvenni a kapcsolatot a barátaimmal, hogy csináljunk neki marketinget, persze nem ilyenre gondoltam.”

A rehabilitáció még sokáig eltart, de Herendi nem mond le a mozgásról. „A lépcsőn már fölmehetek, a fiam engedélyezte az első emeletig, az orvosok pihenőt írtak még elő.”