A négyszeres olimpiai bajnokot egy nő megütésével és megrúgásával vádolják

A maraton új világcsúcstartója, Eliud Kipchoge győzelemre született, a fegyelmezettségben, a szívben, a lélekben hisz, a lábakban nem. 11-ből 10 versenyét megnyerte. Ellenfél nélkül is nagy tempót diktál. Dollármilliomos, de edzőtáborban még wc-t is pucol a Filozófus.

Vasárnap óriási verseny lehet a London Marathonon, ahol a világcsúcstartó Eliud Kipchoge az Európa-rekorder Mo Farah-val csap majd össze. Küzdelmüket beárnyékolja Farah szállodai lopásos ügye, amiben egy másik futólegendának, a korábbi világcsúcstartó Haile Gebrselassiénak is nekiment.

A botrány hamarosan újabb szintre lépett, amikor Gebrselassie újságíróknak azt állította, hogy Farah megütött és megrúgott egy nőt, illetve annak férjét a szálloda edzőtermében.

A London Marathon sajtótájékoztatóját szerdán tartották, ezen hozta fel a négyszeres olimpiai bajnok Farah, hogy három hónapos edzőtáborozása során meglopták hotelszobájában. Egy nagy értékű karórát, két mobiltelefont és 2500 angol fontnyi készpénzt vittek el tőle az Addisz-Abeba-i hotelből.

A hotel a kétszeres olimpiai bajnok Gebrselassie tulajdonában van, Farah azon háborodott fel, hogy a korábbi maratonvilágcsúcstartó semmilyen kísérletet nem tett azért, hogy megoldják az ügyet, és megtalálják a tettest.

Gebrselassie aztán közleményt adott ki. Azt írta, minden vendéget megkérnek arra, hogy 350 dollárnál több készpénzt a szállodai széfben helyezzenek el. Farah ezt nem tette meg. Az etióp tulajdonos azt állítja, hogy a lopást a rendőrségen is jelentették, és a hatóságok öt alkalmazottat ki is hallgattak, akik öt hétig letartóztatásban voltak. Igaz, mindenki tisztázta magát. Gebrselassie azt is írta, hogy Farah ötven százalék kedvezményt kapott. Ráadásul Farah is problémás volt, a szálloda edzőtermében összekapott egy másik atlétával, amiből rendőrségi ügy is lehetett volna, ha Gebrselassie nem lép fel közvetítőként, állítja az etióp.

Az Independent csütörtöki cikke szerint Gebrselassie később azt állította a sajtó képviselőinek, hogy a négyszeres olimpiai bajnok többször megütött és megrúgott egy házaspárt. Elmondása szerint Farah előbb szóban támadt a párra, azzal gyanúsítva őket, hogy követik őt. Amikor a férj erre azt felelte, hogy ez nem igaz, Farah többször is megütötte és megrúgta mindkettőjüket, különösen a férfi kapott sokat tőle. Gebrselassie szerint az esetnek számos szemtanúja is volt.

Farah képviselője az NBC-nek cáfolta Gebrselassie állításait, a házaspárral szembeni támadás részleteit kivéve, mivel ezek a vádak csak később kerültek nyilvánosságra. Szerinte a hotel próbálja magától eltolni a felelősséget, pedig biztosan csak kulccsal juthattak be a futó szobájába, ahol nem is volt zárható széf. A kedvezményt is csak akkor ajánlották fel neki, amikor átment egy másik hotelbe, és eddig Gebrselassie szóba sem állt velük, minden megkeresés lepattant róla.

