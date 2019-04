Súlyzóval fenyegették, önvédelemből ütött meg nőt az olimpiai bajnok

A négyszeres olimpiai bajnok 35 évesen is csúcs.

A négyszeres olimpiai bajnok Mo Farah verekedésbe keveredett etiópiai edzőtáborozása során. A brit futó egy nőt is megütött, de edzője szerint ő áldozat volt, önvédelemből tette, amit tett. A támadók is kicsit máshogy mesélték el a sztorit. Az ügy egyre szövevényesebb, doppingszál is felsejlik a háttérben.

A London Marathon előtt néhány nappal Farah nyilvánosságra hozta, hogy márciusban meglopták a hotelszobájában. Azon is méltatlankodott, hogy szálloda tulajdonosa az egykor szintén világklasszis futó Haile Gebrselassie nem kezelte helyén az ügyét. A két futó üzengetni kezdett egymásnak, Gebrselassie eközben hozta fel, hogy Farah az edzőteremben egy férfit is egy nőt is megütött.

Eliud Kipchoge és Mo Farah bokszoló módjára pózol a 2019-es London Marathon sajtótájékoztatóján

Farah edzője, Gary Lough szerint nem ilyen egyszerű a sztori, nem támadásról, hanem önvédelemről volt szó. Farah edzőtársával, Abi Bashirral volt együtt a konditeremben, amikor egy másik férfi fenyegetően közeledett Bashir felé. Farah Bashirt próbálta megvédeni, a földre kerülve birkózott a támadóval. Ekkor szaladt oda egy nő két ötkilós súlyzóval a kezével, hogy megdobja Farah-t. A futó nem látta, hogy ki közeledik, hátrafordulva egyből ütött, így találta el a nő karját.

A Guardiannak Gebrselassie arról beszélt, hogy Farah egy férfinek ment neki, amiért az követte az edzőteremben. Gebrselassie azt mondta, Farah megütötte és megrúgta a másik futót, és ennek sok szemtanúja is volt.

Az állítólagos támadók az etióp Sisay Tsegaye és felesége voltak. Ők is előadták a saját verziójukat. Tsegaye azt mondta, Farah azt hitte, hogy az edzéstervét akarják lemásolni, hogy majd másokat is aszerint tréningezzenek majd. Tsegaye szerint erről nem volt szó, YouTube-ról leszedett videókat használtak, de a balhé ennek ellenére kitört. Elmondta, Mo nyakon rúgta, de a feleségéhez hozzá sem ért. A balhéból nem lett rendőrségi ügy, bár kijöttek a rendőrök, négy nappal később megbékéltek egymással a futók.

Gebrselassie szerint Farah és közte azért lett feszültség, mert az etióp megtagadta a doppingolással gyanúsított edző, Jama Aden belépését a hotelbe. Farah-t és Adent korábban is próbálták már kapcsolatba hozni egymással, de a britek cáfolták, hogy valaha együtt edzettek volna, Aden csak egy hétig segédkezett időmérésben Farah-nak .