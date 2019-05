A leggazdagabb brit milliárdos befizet a két órán belüli maratonra

Eliud Kipchoge újra megpróbál két órán belüli maratont futni. A világcsúcstartó következő kísérletét, a leggazdagabb brit, Jim Ratclife finanszírozza majd.

A kenyai Kipchoge minden idők legnagyobb maratonfutója, 2013 óta nem kapott ki, tíz versenyt nyert egymás után, ő az olimpiai bajnok és a világcsúcstartó is 2:01:39-cel. Alig egy hete pedig minden idők második legjobb idejét futotta a London Marathonon 2:02:37-tel. Londonban ráadásul nem is olyan ideálisak a körülmények, mint Berlinben.

Londoni győzelme után Kipchoge arra utalt, hogy karrierje hátralévő részében azokon a nagy maratonokon is elindul, amelyeket eddig kihagyott, Boston, New York és Tokió vár rá, de most egy újabb célt is talált magának: a két órán belüli maratont.

Eliud Kipchoge a 2019-es London Marathon céljában

Korábban ezzel is próbálkozott, a Nike Breaking2 projektjében vett részt 2017-ben. A monzai Forma-1-es pályán ment neki az álomhatárnak, de végül nagyon kevéssel lemaradt róla. 2 óra 25 másodperc alatt teljesítette a távot.

„Tudom, hogy lehetőségem van arra, hogy áttörjem ezt a határt. Mindig mondtam, az embernek nincsenek határai. Sokat tanultam a monzai kísérletből, és hiszem, hogy 26 másodperccel gyorsabb tudok lenni, mint két évvel ezelőtt" – mondta a futó a kísérlet bejelentésén, amit egy másik egykor álomhatár áttörésének napjára időzítettek. Roger Bannister 65 évvel ezelőtt futotta először 4 percen belül az egy mérföldet.

A 2 órás kísérletet az a Jim Ratcliffe támogatja, aki egyre aktívabb a sportben. A vegyiparban utazó vállalkozó néhány hete vette át az utóbbi években a Tour de France-ot uraló Sky kerékpárcsapatot, ami pár napja már a Team Ineos nevet viseli. Ratcliffe a vitorlázás high-tech-jének számító Amerika-kupába is beszállt.

A futóval úgy tervezik, hogy az álomhatárt Londonban, egy parkban kijelölt 2-3 kilométeres körpályán próbálják áttörni. A parkot több hétvégére is lefoglalják majd, hogy kiválaszthassák az ideális napot a futásra. A tervek szerint szeptemberben vagy októberben jöhet a csúcskísérlet.