1,6 milliárdos atlétikai centrum épül Szegeden

Modern, nemzetközi szabványoknak megfelelő atlétikai centrumot építenek a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Hattyas sori sportközpontjában. A beruházáshoz 1,6 milliárd forintot biztosít a kormányzat, közölte kedden az egyetem közkapcsolati igazgatósága az MTI-vel.

A fejlesztés egy 400 méteres, nyolcsávos, rekortán borítású futópályát, egy 80x10 méteres fedett futófolyosót, illetve a futókörön belül füves futballpályát, és technikai számokat kiszolgáló területeket, így súlylökő-, gerelyhajító-, diszkoszvető-, kalapácsvető-, magasugró-, távolugró- és gyakorlópályákat is magába foglal. A beruházás részét képezi egy 400 férőhelyes lelátó, illetve konditerem és öltözőblokk építése is.

A várhatóan jövő évben elkezdődő munkálatok után az SZTE hallgatói mellett Szeged lakói, amatőr és versenysportolók, valamint a közoktatásban tanulók is élvezhetik. A sportlétesítmény nemzetközi versenyeknek is helyet ad majd. Az egyetem tanulói egyébként jelenleg is majdnem hatvanféle sportág 132 kurzusából válogathatnak, áll a közleményben.

Az atlétikai centrum kialakítása mellett a tervek között szerepel a Topolya sori sportcsarnok fejlesztése és egy korszerű multifunkciós sportcsarnok építése is.