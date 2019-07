Hetedik sebességbe kapcsol, hogy a világ leggyorsabb embere legyen

Christian Coleman azon kevés sprinterek közé tartozik, aki legyőzte Usain Boltot. Az amerikai futó az előző szezonban a világ leggyorsabb embere lett, világcsúcsot futott 60 méteren, és idén is övé a legjobb idő száz méteren, 9,81 másodperccel. Coleman a most induló, Székesfehérváron rendezett Gyulai Memorialon kétszáz méteren versenyzik, ahol szintén a csúcsra tör. A verseny előtt adott interjút az Indexnek.

Justin Gatlin elnémította a londoni stadiont, és meg egy amerikai befért a visszavonuló jamaicai elé. A nézők persze így is a bronzérmesért voltak oda.

Morgunov úszta meg. A rabati Gyémánt Ligán 45 versenyes győzelmi sorozat is megszakadt.

A Gyémánt Ligán Lyles még 70 méternél is reménytelen helyzetben volt. Célfotóval előzött.

Christian Colemant már a 2017-es világbajnokságon is Usain Bolt riválisaként emlegették, és az akkor 21 éves futó be is váltotta az ígéreteket. A 100-as döntőben leelőzte Boltot, igaz, mindkettőjüket megverte Justin Gatlin, így Coleman csak ezüstérmes lett.

Gatlin nyert már a Gyulai Memorialon, ráadásul ugyanúgy a Tennesseei Egyetem ösztöndíjasa volt, mint Coleman, akinek a gyerekkori hőse volt.

Elég sok példakép közül tudtam válogatni, sok amerikai sprinter nyert érmeket és döntött rekordokat, régebbről Carl Lewist és Michael Johnsont említeném, de Maurice Greent, Tyson Gayt vagy Gatlint már követtem is.

„Gatlin eszméletlenül régóta van a sportban, azon kevés fickók egyike, aki fitten tudta tartani a testét. Képes bármilyen kívülről jövő hatást kizárni, hogy koncentrálni tudjon, nem érdekli, hogy mások mit mondanak róla. Ezeket én is szeretném beilleszteni a saját karrierembe, és mindig magas szinten akarok versenyezni” – mondta a világranglista-vezető. Coleman ebben talán túl is szárnyalja Gatlint, a legtöbb sprintertől eltérően inkább magába forduló, nem nagyon bratyizik másokkal, többször mondta, hogy csak a verseny van, nincs barátság.

Az idén nagyon hosszú a szezon, mert a világbajnokságot augusztus eleje helyett szeptember legvégén, október elején rendezik. Katar a hőség elkerülése miatt tette ilyen későre a vb-t. Ez a lépés viszont az atlétákat is nehéz feladat elé állítja. A csúcsformát nem érdemes túl korán elérni.

„Az edzőm nagyon aprólékos munkát végez. Nem akarunk feltétlenül már az amerikai válogatón a csúcsra érni, hanem inkább folyamatosan jobbak és jobbak lenni, és majd a világbajnokságra leszek kész. Már a válogatón elég gyors leszek, de aztán egy új tervvel még gyorsabb válok a vb-re. Az edzéseimet valamivel később kezdtem meg, általában már októberben elindul a felkészülésem a fedettpályás szezonra, míg most csak januárban álltam neki az edzéseknek. Mindent lassabban csinálunk, hogy a megfelelő időben legyek kész.”

Az edzője gyakran hasonlítja Colemant egy Ferrarihoz, egyrészt a sebessége miatt, másrészt a futója legalább annyi törődést és odafigyelést igényel, mint egy menő sportkocsi. Megkérdeztem: ha az autós hasonlatnál maradunk, akkor éppen melyik fokozatban van?

Ha hétsebességes kocsiról beszélünk, akkor most az ötösben vagyok, az amerikai bajnokságon leszek hatosban, a vb-n pedig a hetesben, és még benyomjuk a nitrógombot is.

Coleman fő számának a száz méter tekinthető, de kétszázon is 20 másodpercen belül tud, idén 19,97 a legjobbja. Ezen még javítania kell, ha vb-aranyra pályázik, hiszen honfitársa, Noah Lyles éppen most futott 19,50-et. Coleman nem is teljesen mellékszámként tekint a kétszázra.

„Versengő típus vagyok, mindegyik távon egyéni rekordokra törekszem. Hatvanon, százon és kétszázon is a legmagasabb szintet célzom be, kétszázon is olyan fejlődést várok, mint százon, hogy évről évre gyorsabb leszek. Csalódott lennék, ha nem tudnám tartani ezt a fejlődést. Nagyon jó volt idén a felkészülésem, jól érzem magam, izgatottan várom, mi jön ki ebből. Nem szeretnék időeredményekről beszélni, de ha elérem a tervezett célt, akkor az elégedettséggel tölt el. Próbálok minden futamot megnyerni, ez a mentalitás szükséges a nagy versenyeken való győzelemhez. Az idő persze nem számít, ha te futsz át elsőként a célvonalon."

Közel egy évtizeden keresztül Usain Bolt határozta meg a sprintszámokat, 2008-tól 2017-ig ő volt az a futó, akitől mindenki tartott – és többnyire joggal –, a jamaicai alig hibázott, három vb-n és három olimpián nyert aranyat százon és kétszázon. 2017-ben viszont már csak egy bronzra futotta.

„Az előző vb-n még minden Usain Boltról szólt, hogy kiket ver meg, kitől fog kikapni, ezek voltak az újságok címlapjain. Az idei évben már sok esélyes van, sok jó futó került a mezőnybe. De én a saját utamat akarom járni, nem akarok olyan lenni, mint Usain Bolt vagy akárki más. A következő pár évben azt szeretném elérni, hogy Christian Colemanenek akarjanak lenni az emberek, saját örökséget akarok hagyni.”

Az 1996-os olimpia bajnoka, Donovan Bailey azt mondta Colemanről, hogy fizikai és mentális adottságai alapján esélye van megdönteni Bolt 9,58 másodperces világcsúcsát, de néhány technikáján még dolgoznia kell. Coleman remekül gyorsul, de egyelőre a százak végén nem mindig tudja megtartani a sebességét, kicsit szétesik a mozgása. Ha ezt kijavítja, még jobb időkre képes lehet, sokat faraghat 9,79-es egyéni csúcsán, amivel a hetedik az örökranglistán.

Hogy a radarján van-e a világcsúcs? „Azért vagyunk ebben a sportban, hogy a legjobbak legyünk, aranyérmeket nyerjünk, és megdöntsük a rekordokat. Egyszerre viszont csak egyet lépjünk előre, de remélhetőleg egyszer elérem a világcsúcsot."