Usain Bolt: A mostani sprintereknek még gyorsulni kell a csúcsdöntéshez

Majdnem napra pontosan tíz éve futotta 9,58 másodperces világrekordját 100 méteren a berlini világbajnokságon Usain Bolt, ennek apropóján pedig arról beszélt, hogy szerinte a a jelenlegi sprintereknek még gyorsulniuk kell, hogy meg tudják dönteni csúcsait – írja az MTI.

Mindig azt mondom, a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék azokat. Egy nap majd jön valaki, aki új csúcsot ér el. De remélem, hogy egy darabig még én leszek a világ leggyorsabb embere. A mostani sprintereknek még gyorsulnia kell, jelenleg 100-on a 9,7, 200-on a 19,5 tűnik valószínűnek.

– mondta Bolt, aki hozzátette azt is, hogy nagyon büszke arra, hogy ilyen időt tudott elérni annak idején, és arra is, hogy a rekordja ma is él.

A jamaicai futó a német Sportbuzzernek adott interjúban elmondta, hogy még mindig tisztán emlékszik a rekordjára. Felidézte, hogy előtte is jó formában volt, ezért nagyon magabiztosan állt oda a rajthoz Tyson Gay és Asafa Powell közé. Jól elkapta a rajtot, jól is gyorsult, így már a verseny felénél vezetett, de azt így is alig hitte el, hogy ő lesz az első, aki 9,6 másodperc alá jut majd. Szerinte egyébként ez a rekord a kemény munka, a tehetség és a jó edzők gyümölcse volt.

Négy napra rá egyébként Bolt 200-on is rekordot állított be 19,19 másodperces idejével, ennek kapcsán pedig elismerte, hogy egyértelműen 2009-ben futotta a legjobb időket, de azt is hozzátette, hogy érzése szerint tudott volna javulni, ha nincsenek a sérülései.

Bolt végül 2017-ben fejezte be a versenyzést, de még mindig elég gyorsan tud futni: épp időben állította be az NFL sprintrekordját – bár ezzel kapcsolatban felmerült, hogy kamu volt az egész –, a mostani interjúban pedig elmondta, hogy 100-on még mindig hozza a 10,4 körüli időt, 200-on pedig 20 másodpercen túli eredményre tippel.

A profi karrierje utáni életéről azt mondta, hogy bizonyos szempontból még stresszesebb, mint volt, de így is nagyon élvezi, mert végre azt ehet és ihat, amit akar, és nem kell korán lefeküdnie. Az is kiderült, hogy már nem akar profi focista lenni, mert rájött, hogy rengeteget kéne edzenie ehhez, ez pedig nem fér bele az idejébe, de jótékonysági eseményeken azért így is feltűnik majd.