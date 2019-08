A vébéről és az olimpiáról is eltilthatják a világ leggyorsabb emberét

Hosszú eltiltást is kaphat Christian Coleman, a világ leggyorsabb embere, aki az elmúlt egy évben állítólag háromszor felejtette el közölni a hollétét, pedig a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályai alapján ezt minden nap meg kellene tenni egy esetleges doppingteszt miatt – írja a Telegraph.

A szabályozás értelmében a sportolóknak minden nap meg kell mondania, hogy egy adott órában hol fognak tartózkodni, hogy elérhessék őket a doppingellenőrök. Ha valaki ezt 12 hónapon belül háromszor elmulasztja, az akár a doppingellenes szabályok megsértésének is számíthat, és akár két éves eltiltással is járhat, ebben az esetben pedig Colemannek a dohai világbajnokságot és a 2020-as tokiói olimpiát is ki kéne hagynia.

A sprinter jogi képviselői szerint ugyanakkor a három esetből legalább egyben téved a WADA, az ügyben pedig több másik doppingellenes szervezettel együttműködve próbálják meg tisztázni Coleman helyzetét. Ez egyébként nem lehetetlen, néhány éve a brit kerékpáros Lizzie Deignan sikeresen fellebbezett hasonló ügyben, ő akkor azzal védekezett, hogy az egyik szabálysértés az ellenőrzést végző hatóságok hibája miatt történt.

