Tíz hónappal a szülés után bekerült az amerikai atlétikai csapatba

A hatszoros olimpiai bajnok Allyson Felix is bekerült a jövő pénteken kezdődő atlétikai világbajnokságon induló amerikai csapatba, írta az MTI.

A 11-szeres világbajnok, 16-szoros vb-érmes Felix nem tudott egyéni versenyszámban kvalifikációt szerezni - két hónappal ezelőtt 400 méteren csak hatodik lett az amerikai válogatón -, de a 4x400 méteres váltóban számítanak rá Dohában.

A 33 éves Allyson Felix először 2003-ban szerepelt vb-n, a mostani sorozatban már a kilencedik részvétele lesz. A sprinter tíz hónappal ezelőtt adott életet koraszülött kislányának, akit császármetszéssel segítettek világra.

A 141 fős amerikai csapatban a riói olimpia 13 bajnoka kap szerepet, a 2017-ben, Londonban vb-győztes Justin Gatlin, Sam Kendricks, Christian Taylor, Tori Bowie, Phyllis Francis, Kori Carter, Emma Coburn és Brittney Reese pedig címvédőként utazik a vb-re.

A magyar válogatott 14 fős, Kácser nem indul

Ami a magyar csapat felkészülését illeti: jelenleg 14 fős a magyar atlétaválogatott, de a létszám még nőhet. Kácser Zita futó kedden jelentette be, hogy nem indul. "Sem lelkileg, sem fizikálisan nem vagyok most alkalmas egy 3000 méteres akadályfutás teljesítésére. Ez egy olyan versenyszám, amiben ha fejben nincs ott az ember, csúnyán összetörheti magát. A jövő szempontjából én most hasznosabbnak gondolom, hogy helyre rakjam magam és ne sérülten kezdjek neki a 2020-as felkészülésemnek" - nyilatkozott a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) honlapján a futó, aki augusztus 31-én 9:26.59 perces országos csúccsal teljesítette a vb- és az olimpiai szintet.

A 14 fős csapat még bővülhet, Kámán Bálint sportszakmai igazgató az MTI-nek kedden jelezte, még nem kaptak értesítést a nemzetközi szövetségtől (IAAF), hogy a gerelyhajító Rivasz-Tóth Norbert és Szilágyi Réka, valamint a diszkoszvető Huszák János indulhat-e. Ők nem érték el a vb-szintet, de eredményeikkel bekerülhetnek a legjobb 32 résztvevő közé.

És az oroszok?

Huszonkilenc orosz atléta vehet részt a világbajnokságon, de ők csak semlegesként indulhatnak. Az orosz szövetség kedden közölte azok névsorát, akik megkapták az engedélyt az indulásra. A nevezettek között van a 2015-ben vb-aranyérmes Szergej Subenkov (110 m gát), valamint a legutóbbi két vb-n győztes Marija Laszickene magasugró.

Az orosz sportolók 2015 vége óta nem vehetnek részt saját színekben a nemzetközi versenyeken, miután az akkor kirobbant doppingbotrány miatt a nemzetközi szövetség (IAAF) felfüggesztette az orosz sportági szövetséget, s ez a döntés továbbra is érvényben van. A sportolóknak ugyanakkor az IAAF biztosította a lehetőséget, hogy semlegesként ott lehessenek a viadalokon, amennyiben a szervezet szakbizottsága erre - minden atlétát külön vizsgálva - engedélyt ad.