Értelmezhetetlen időpontra került az atlétika-vb

A szeptember 27-én kezdődő atlétikai világbajnokságon 14 fős magyar csapat vesz majd részt. A létszámot a megváltozott kvalifikációs szabályok tükrében a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) sikernek tartja, hangzott el sajtótájékoztatón. Azt pedig mindenki kíváncsian várja, hogy a megszokottnál jóval később rendezett vb-hez hogyan adaptálódnak a versenyzők.

Az eddig rekorder Róma volt, 1987-ben szeptember 6-án zárult a vb, most Dohában október 6-áig tartanak a versenyek.

„Az egész világnak újdonság ez az időpont, az extrém időjárási körülmények miatt viszonylag későre került a vb dátuma, de mindenkinek volt ideje erre rákészülni és ráhangolódni. Ez a 14 fős társaság is így építette fel a felkészülését, és ezt próbálta segíteni a szövetség. Azt szeretném, hogy minden versenyző legyen elégedett azzal a teljesítményével, amit ott nyújt. Megsüvegelendő egy egyéni csúcs is" – mondta Gyulai Miklós, a MASZ elnöke.

Gyulai megjegyezte, az új kvalifikációs rendszerben, ami sok esetben jóval erősebb eredményeket várt el a korábbiaknál, kiváló létszám a 14 fő. Akitől várták, azok többsége megszerezte a kvalifikációt. Az elnök szerint három-négy versenyző aspirálhat arra, hogy a legjobb nyolc között végezzen, de sokaktól elvárható, hogy a legjobb tizenhatban legyenek.

„A sprintszámokat nagyon várom, kíváncsi vagyok, hogyan fogadják majd a nézők Christian Colemant, akit nemrég mentettek fel. A férfi 400 gátra nagyon kíváncsi vagyok, hiszen először vannak ketten 47 másodperc alatt. A hosszú számokat a gyaloglást és a maratont is várom. Mindenkinek extrém helyzet lesz, és fejben dőlnek el a dolgok. A tudás ott van a versenyzők mögött, de ezt ki kell tudni hozni. Mi azért általában fejben erősek szoktunk lenni" – mondta Gyulai.

A 3000 méteres akadályfutásban induló Wagner-Gyürkés Viktória azt mondta, hogy mindenképpen különös az időzítés, de a vb mindentől függetlenül elég nagy motivációt jelent. A versenynaptár nem volt tekintettel a vb időpontjára, ezért kettészedték a versenyszezonját. A katariak hűtött stadiont ígértek, de az atléta nem tudja, hogyan reagálnak majd arra, hogy körülbelül 40 fokban melegítenek be, majd fél órát ülnek a 20 fokos call roomban, és ezután versenyeznek. „Aki jó formában van, annak ez sem fog nehézséget jelenteni" – mondta. A futó nem végzett speciális felkészülést a hőségre, úgy vélte, hogy az inkább csak hátráltatta volna az edzésmunkáját, és a vb-n így is ki tudja hozni a legtöbbet magából.

Deutsch Péter, a 2023-as budapesti atlétikai vb projektvezetője értelmezhetetlennek nevezte a katari vb időpontját, szerinte felborította a normál menetrendet. Emiatt is elég furcsa helyzet állt elő, szerinte a 2019 májusában kezdődött versenyszezon majd csak a tokiói olimpián, 2020 szeptemberében ér véget. „Ez elképesztő terhelést jelent, egészen más logikával kell felkészülni."

Deutsch elmondta, a 2023-s vb szervezőinek is felkészülési állomást jelent Doha, megfigyelik majd, hogy hogyan működik versenymódban egy stadion, illetve a versenyeket kiegészítő szolgáltatások. „2017-ben is részt vehettünk egy obszerver programban, de most sokkal inkább a kulisszák mögé tudunk tekinteni."

Szerinte most a magyar atlétikában azon kell dolgozni, hogy 2023-ban érezhetően több versenyzőnk indulhasson a vb-n, mint most. „Az atlétika fókusza négy évre tekint előre. Addig még sokan felnőnek a pályán lévő sztárok mellé. Meg kell találni az arányt, hogy kivel kell türelemmel lenni még, és csak 2023-ban érje el a csúcsteljesítményt. Hazai környezetben érhesse el egyéni legjobbját, döntse meg a magyar rekordot, vagy álljon fel a dobogóra."

A jelenlegi vb-csapat:

férfiak:

Szűcs Valdó (110 m gát)

Halász Bence (kalapács)

Pars Krisztián (kalapács)

Helebrandt Máté (50 km gyaloglás)

Venyercsán Bence (50 km gyaloglás)

nők:

Kerekes Gréta (100 m gát)

Kozák Luca (100 m gát)

Farkas Petra (távol)

Nguyen Anasztázia (távol)

Márton Anita (súlylökés)

Gyurátz Réka (kalapács)

Krizsán Xénia (hétpróba)

Wagner-Gyürkés Viktória (3000 m akadály)

Madarász Viktória (20 km gyaloglás)