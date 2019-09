Egy lehetetlenül letett akadály a magyar futó versenyét is újraírta a vb-n

A dohai atlétikai világbajnokság egyszerre melegben és hűvösben kezdődött el, de a Kalifa Stadionban az első nap még nem rendeztek döntőt egyik számban sem. Az is kiderült, hogy lehet minőségi eredményeket elérni, és arra is fény derült, hogy egy rosszul elhelyezett akadály milyen gondokat okoz.

A vb-szervezők az átlagosnak mondható 30-35 fok és a fullasztó pára ellensúlyozására nagy teljesítményű légbefúvókat és légkondicionált küzdőteret ígértek. A hűtés már a stadionban való bolyongás közben érezhető volt, kellemesen frissítő levegő hömpölygött ki a bejáratokon, de mint később kiderült, nem mindig működött tökéletesen a rendszer. A pályán és a tribünön is váltogatták egymást a hűvösebb és a melegebb periódusok.

A női kalapácsvetésben induló Gyurátz Réka szerint teljesen elfogadható volt a dobásainál a hőmérséklet, szerinte teljesítették a szervezők azt, amit ígértek. A verseny előtt fedett pályán melegíthettek be, korábbi edzéseiket is teremben végezték, így nem kellett sokat kint lenniük a mindenkit megviselő melegben.

A 3000 méteres akadályfutás résztvevője, Wagner-Gyürkés Viktória viszont kicsi meglepődött. Két napja egyszer már futott a stadionban, és akkor kellemes, 23 fokos hőmérséklet volt, előfutam alatt azonban nem mentek a légbefúvók. Ennél kellemetlenebb szervezői hiba volt az, hogy az első akadályt rosszul tették le. Az akadály lábát nem a szegélyen kívülre rakták, hanem az egyes pályára, ami érthetően nehezíti az ugrást.

„Sajnos elég hátul voltam, elég nagy tülekedés volt. Az előttem lévő teljesen megzavarodott a helyzettől, így megálltak, én átborultam. Nem ütöttem meg magamat, de bele sem tudtam rázódni a versenybe, már kizökkentem, más ritmust kellett futnom ezután. Ez eleve nem az én napom volt, és még minden rájátszott. A legutolsó energiáimat kellett mozgósítanom a plusz másfél hónapnyi szezon miatt, de az utolsó pillanatig hittem abban, hogy ez működhet. Rosszul futottam, nem fogom semmire sem külön fogni, sajnos van ilyen” – mondta Wagner-Gyürkés, aki végül a futamában a 11. lett 9:52,11-es eredménnyel, ez összesítve a 37. helyet jelentette.

Gyurátznak 72 métert vagy ahhoz közel kellett volna dobnia a 12-es döntőhöz, de legjobb kísérlete is csak 67,41 volt, így a 23. helyen végzett. „Dobtam ennél idén is többször nagyobbat. Elég sokszor megdobtam a 70 métert, igaz, kevesebbszer, mint tavaly, de azzal nyugtattam magamat, hogy ez egy hosszú szezon, majd a világbajnokságon újra összejön. Csak az utolsó két hónapban volt két sérülésem. Ezek annyira visszafogtak, hogy nem tudtam elég gyorsan visszaszerezni az erőmet, és egy kicsit a technikám is szétesett.”

„Pont kezdett formába lendülni deréksérülése után. Az utolsó edzőtáborban napról napra javult, bizakodóak voltunk, hogy azokat az eredményeket itt is megdobja, de amikor hazaérkeztünk, az első edzésen megroppant a csípője, így egy hét kimaradt a dobásból. Ilyet még sosem csináltunk, még jól is elsülhetett volna, mert a súlyemelésben jó formát mutatott. Láttam, hogy megtett mindent ma is. Nem lehetünk elégedetlenek, mert az idei fő célt már elérte, megszerezte az olimpiai kvótát” – nyilatkozta Németh Zsolt, Gyurátz edzője.

Az utóbbi időben az atlétika királyszámát, a férfi 100 méteres síkfutást az első két napon rendezik. Az előfutamokat minden favorit elég könnyedén vette. Az idei leggyorsabb Christian Coleman lerajtolta ellenfeleit, kiengedve is 9,98 másodperccel nyerte futamát, ő lett az egyetlen, aki befért a 10 másodperc alá. A második legjobb a dél-afrikai Akani Simibine lett 10,01-gyel. A 37 éves címvédő Justin Gatlin is jó formában érkezett, 10,06-os idővel, első hellyel hozta első körét, és a 2011-es vb-győztes Yohann Blake is biztató formában futott, a jamaicai 10,07-tel kezdett.

A katariak nem indítanak túl sok versenyzőt, így a százas Owaab Barrow-t elég nagy üdvrivalgással fogadták. Barrow ezt nem tudta meghálálni, lesérült futama között, csak besántikálni tudott a célba. Nála jóval nagyobb sztárnak számít a 400 gátas Abderahman Szamba, de meglepetésre, vagy a megfogyatkozó szurkolóknak köszönhetőn már kisebb tapsot kapott. Szamba persze enélkül is repesztett, övé lett a legjobb idő az előfutamokban, 49,08-cal jutott a következő körbe. Két legnagyobb ellenfele, a norvég Karsten Warholm és az amerikai Rai Benjamin is hozta a kötelezőt. Warholm már az utolsó ötven métert el is lébecolhatta, futamában Benjamin is magabiztosan és könnyedén nyert.

Férfi távolugrásban Juan Miguel Echevarría kezdte sokkolóan a versenyét. A kubai egyetlen ugrással bebiztosította a döntőt, a selejtezőhöz képest megdöbbentően nagy, 840 centiméteres eredménye az idei világranglistán a harmadik. Neki volt egy 865-je, és a dél-afrikai Zarck Visser ugrott korábban 841-et. Összességében elmondható, az első nap alapján nagy eredményekre lehet számítani Dohában.