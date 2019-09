Coleman szenzációs idővel lett a száz világbajnoka

Egy német tévétársaságnak videója is van arról, ahogy beadták nekik a szert.

A versenynap a sportág királyszámával, a férfi 100 méter döntőjével zárult, amit elég újító és ámulatba ejtő módon vezettek fel. A futball-vb-n is szerepet kapó Kalifa Stadion megmutatta, hogy mit tud a fénytechnikája. Az elsötétített küzdőtérre előbb fényjátékot vetítettek, majd régi sprinterek fotója került a pályára, végül a döntő résztvevőinek neve is a célegyenesen virított.

A viszonylag hosszú produkció és mágikus hangulat szerencsére nem zavarta meg a százasokat, az első rajt is remekül sikerült. Az elődöntő leggyorsabbja, Christian Coleman ezúttal is elég jól jött ki a rajtgépből, és gyorsan vette fel az utazósebességét. Húsz méter után már az élen volt, hiába próbált mellett kapaszkodnia a címvédő Justin Gatlin, nem volt esélye. Coleman megállíthatatlan volt, 9,76 másodperces idővel, a világ idei legjobbjával és egyéni csúccsal nyert. A 37 éves Gatlin 13 századdal kapott ki tőle, de a második helyért még nagyon szoros volt a csata, a hátulról érkező kanadai André De Grasse egy századot kapott Gatlintől.

Coleman a cél után is megállíthatatlan volt, lendületből ment még vagy száz métert, és szemmel láthatólag kiszakadt belőle a feszültség, ami részben a doppingügye miatt keletkezett.

A távolugrás aranyát valószínűleg előre mindenki odaadta volna az elmúlt két év csodaugrójának számító Juan Miguel Echevarríának, hiszen a 21 éves kubai idén már 8,65-öt is ugrott, és a selejtezőt is egyetlen ugrással, egy 8,40-essel tudta le. Ennél gyengébb eredménnyel is nyertek már vb-t, elég jó bejelentkezésnek tűnt.

A döntő viszont elég nagy meglepetéssel indult, a jamaicai Tajay Gayle egyéni csúcsán 14 centit javítva, 8,46-ot ugrott az első körben, feladva Echevarríának a leckét, aki csak 8,25-tel nyitott. A címvédő Luvo Manyonga 8,11-ig szállt elsőre, az olimpiai bajnok Jeff Henderson 8,28-cal kezdett.

Echevarríának a következő két sorozatban nem jött össze a nagy ugrás, de 8,34-re javított. Nem sokáig állt a második helyen ezzel, mert Henderson rögtön öt cenivel túlugrotta, de az igazi sokk csak ezután jött. Az ötödik sorozatban Gayle 8,69 méterre szállt, szemre elég könnyedén, amivel egyszeriben minden idők tizedik legjobb ugrója is lett. Echevarría erre csak egy nyolc méter alatti kísérlettel tudott válaszolni. Az utolsó sorozatban már kockáztatnia kellett, be is lépte az ugrást, maradt a harmadik helyen a kubai.

Gayle egyik ugrása a Kalifa Stadionban

A női tízezer méteres síkfutás a klasszikus etióp-kenyai rivalizálás terepe lett, tehát a futás Fradi-Újpestje. Az első háromezer méteren ugyan még európai futók vezették a mezőnyt, de Rosemary Wanjiru ritmusváltása szétszedte a mezőnyt, pár száz méter után három kenyai és három etióp húzott el. Elég nagy rés keletkezett, amit aztán egyedül Sifan Hassan tudott áthidalni. A holland aztán meg is ragadt az élbolyban. A stadionban közben elég érdekes szurkolás alakult ki, az egyik kanyarban rengeteg etióp ült. Ők egyébként az egész versenynapot végigénekelték, de tízezren egyszerre kellett nekik buzdítani a sajátjaikat és kifütyülni a kenyaiakat. Valahogy sikerült megoldaniuk.

A verseny 8400 méternél lobbant be újra, amikor az etióp Letensebet Gidey nyitott hossszú hajrát. Sikerült is meglepnie ellenfeleit, két kenyai, Agnes Tirop és Helen Obiri, valamint Hassan üldözték, de nem akart elfogyni a köztük lévő 4-5 méteres távolság. Nyolcszáz méterrel a vége előtt aztán Hassan ritmust váltott, és 400 méter alatt ledolgozta a hátrányát. Az utolsó körben még mindig volt egy sebessége, kétszázzal a vége előtt leszakítania Gideyt, és végül húszméteres előnnyel nyert. A harmadik helyen Tirop érkezett. Hassan nem nagyon versenyzett eddig tízezren, ötezer és ezerötszáz az ő igazi távja, eddigi legjobb ideje is csak 31:18,12 volt, amit több mint egy perccel megjavított most a döntőben.

Sifan Hassan ünnepli győzelmét a világbajnokságon

A női kalapácsvetést az abszolút favorit, Anita Wlodarczyk nélkül rendezték – a négyszeres világbajok lengyel sérülés miatt hiányzott – , így nyitottnak ígérkezett a verseny. A 12 döntős közül a legjobb egyéni csúccsal rendelkező DeAnna Price rögtön erős kísérlettel, 76,84-gyel nyitott. A lengyel Joanna Fiodorow közel dobott hozzá, 76,35-öt mértek neki, de nem alakult ki párharc kettejük között. Fiodorow csak gyengébbet tudott, míg Price kétszer is 77 méter fölé került, 77, Fiodorow nem bánta az ezüstöt sem, utolsó dobása után kifutott a pályáról és örömében megpróbált felmászni a lelátón csapattársaihoz. A harmadik helyet a kínai Cseng Vang szerezte meg, aki az ötödik sorozatban dobta le a moldovai Zelina Petrivszkaját.

A második nap nagy vesztese Renaud Lavillenie lett, akinek már csak a vb-arany hiányzik kollekciójából. Az előző öt vb-n mindig érmes volt, és ugyan ez az év nem a francia rúdugróról szólt, de a rutinja miatt mindenképpen esélyes volt. Ennek ellenére már a selejtezőt sem élte túl. . A francia többször szórakozott már el versenyeket, vb-döntőket is, de most nem a taktikázásba bukott bele, egyszerűen nem ment neki. Az 560 centi elsőre átvitte, de 570-en háromszor is hibázott, kiesett. Összesítve a 15. helyen végzett.

Eredmények:

Nők:

Kalapácsvetés:

1. DeAnna Price (USA) 77,54 méter

2. Joanna Fiodorow (Lengyelország) 76,35 méter

3. Cseng Vang (Kína) 74,76 méter

10 ezer méteres síkfutás:

1. Sifan Hassan (Hollandia) 30:17,62

2. Letensebet Gidey (Etiópia) 30:21,23

3. Agnes Tirpo (Kenya) 30:25,20

Férfiak:

100 méteres síkfutás:

1. Christian Coleman (USA) 9,76 másodperc

2. Justin Gatlin (USA) 9,89

3. André De Grasse (Kanada) 9,90

Távolugrás:

1. Tajay Gayle (Jamaica) 8,69 méter

2. Jeff Henderson (USA) 8,39 méter

3. Juan Miguel Echevarría (Kuba) 8,34 méter