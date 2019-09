Doha világbajnoka, aki csak zászló nélkül futhatott tiszteletkört

Szülés után visszatérő nőkről is szólt a dohai atlétikai világbajnokság harmadik napja. A jamaicai Shelley-Ann Fraser-Pryce visszavette a száz méter trónját, míg az amerikai Allyson Felix váltótagként, világcsúccsal szerezte meg 19. vb-érmét. A női rúdugrás is szuper izgalmakat hozott, meglett az első orosz arany, amihez nem járt zászló, és a férfi hármasnak is van már négyszeres világbajnoka.

Az atlétikai világbajnokság eddig legcsendesebb napja volt a vasárnapi, a legtöbb szék most maradt üresen, félház ha lehetett, és igazi érdekeltség nélkül, nem volt hosszútávfutó szám, az itteni etióp kolónia sem vett mára jegyet, így ma nem volt olyan, aki végigénekelte volna a műsort.

A férfi 800 méteren ugyan volt hazai versenyző, de Abubaker Hajdar Abdalla nem kapott túl nagy éljenzést, úgy tűnik nincs igazán fókuszban az atlétika Katarban. Abdalla pedig hergelhette volna a közönséget az elődöntőben, ahogy az előfutamban, most is bevállalós taktikát alkalmazott, a rajt után keményen megindult, az élről akarta megnyerni a két kört. Hiába volt előnye, a hajrában elsöpörték, az utolsó lett.

A sprintereknek sűrű napjaik vannak, a szombati százas döntő után nem sok pihenőjük volt a duplázóknak, vasárnap már a 200 méteres előfutamokat rendezték. A fáradtság azonban sem százon bronzérmes Andre De Grasse-on, sem a negyedik Yohan Blake-en nem látszott, simán továbbjutottak. A szám címvédőjének, a török Ramil Guliyevnek sem okozott nehézséget az elődöntő elérése, és a legnagyobb esélyesnek számító Noah Lyles is könnyed futással lépett tovább.

A stadionban rendezett három döntő közül a női rúdugrók kezdtek először. Hosszú versenyre lehetett számítani, hiszen 17-en ugrották meg a selejtező szintjét. Az igazi küzdelem a 470 centiméteres magasság után kezdődött meg. A 480-at már csak öten vitték át. A svéd Angelica Bengtssonnak ez országos csúcs is volt, de tovább nem tudott javítani rajta. A kanadai Alysha Newmannak és a brit Holly Bradshaw-nak is ezen a magasságon volt utolsó érvényes kísérlete.

Ezután már csak hárman maradtak versenyben. A szám olimpiai és világbajnoki címvédője, a görög Katerina Sztefanidi a 480-at is csak másodikra vitte, míg az amerikai Sandi Morris és az orosz Anzselika Szidorova mindent elsőre átugrott. Sztefanidi a 485-öt is csak másodikra teljesítette, majd 490-en minden kísérletét elrontotta, bronzérmes lett.

A 490-et Morris és Szidorova is elsőre vitte, ugyanúgy álltak mindketten a korábbi magasságok alapján is. A 495-öt idén még egyikük sem vitte át, sőt Szidorova még sosem, 485 volt az egyéni csúcsa szabadtéren. A stressz mindkettejükben csak fokozódhatott. A 495-öt elsőre és másodikra is mindketten leverték, közel volt a holtverseny. Morris harmadikra közel volt a teljesítéshez, lehúzta a lécet. Szidorova viszont nem hibázott, elég tiszta ugrással szerezte meg az első helyet. A szokással ellentében ő nem ünnepelhetett zászlóval, hiszen a vb előtt az orosz doppingbotrány miatt maradt Oroszország felfüggesztett státusza, sportolóik csak függetlenként indulhattak. Szidorova a tiszteletkört zászló nélkül volt kénytelen megtenni.

Anzselika Szidorova győztes ugrása a dohai atlétikai világbajnokságon

A hármasugrás is magas színvonalat ígért, három 18 méter felett tudó ugró is a döntőben volt. Will Claye remekül kezdett, 17,61 méterrel állt az élre, a portugál Pedro Pablo Pichardo 17,49-cel volt mögötte. A háromszoros világbajnok Christian Taylor első két ugrása érvénytelen volt, így harmadikra már azért kellett küzdenie, hogy versenyben maradjon. Nem is idegeskedte el, 17,42-vel biztosította a legjobb nyolcat. Ekkor csak a negyedik volt, Claye 17,72-re javított, Pichardo 17,49-cen maradt, a burundi Hugues Fabrice Zango pedig összehozott egy 17,46-os országos csúcsot.

Taylor negyedikre összekapta magát, 17,92 méterig jutott el, ezzel át is vette a vezetést. Claye nagyon konzisztens volt, negyedik és ötödik kísérlete is 17,74-et mértek neki. Az utolsó körben sem tudott javítani, 17,66 lett, így Taylor 2011, 2015 és 2017 után újra világbajnok lett, Claye pedig második ezüstjét szerezte meg két bronza mellé, így tovább üldözheti az aranyat. A harmadik helyet pedig Pichardo őrizte meg, aki 17,62-re javított.

Dohában új számban is avattak világbajnokot, először rendezték ugyanis a 4x400 méteres vegyes váltót. A legjobb nyolcba India is bejutott, akik egy kicsit hazai pályán is versenyezhettek. Katarban több százezres indiai közösség él, és most volt kiért kijönniük. Egy fél percig legalább hangos volt a Kalifa Stadion, ami a női száz méteres döntőre még üresebbé vált.

A vegyes váltó mellett az szól, hogy egy kicsit izgalmasabbra lehet csavarni a hagyományos váltóval szemben. A csapatok maguk dönthetik el, hogy a két nőt illetve a két férfi tagot, milyen sorrendben indítják. A döntőben a lengyelek voltak bevállalósak, míg minden más csapat férfi-nő-nő-férfi mintát választott, ők a két férfi-két nő sorrendet. Működni is látszódott a taktika, az utolsó váltásnál még húsz méter előnyük volt, de óriási a sebesség különbség a két nem között. A céltól 230 méterre már az amerikaik voltak az élen, majd a jamaicai váltó is ellépett Justyna Swiety-Ersetic mellett. A célegyenesben is még küzdött, de végül a bahreini és a brit váltó is bejött a lengyelek elé. A nem túl idő számban az amerikaiak új világcsúcsot értek el 3:09,34-es idővel. Az amerikai váltó tagjaként Allyson Felix 17 világbajnoki érmét, 12. aranyát szerezte. Szép visszatérés az övé, tíz hónappal gyermeke születése után került be a válogatottba.

Shelley-Ann Fraser Pryce ünnepli világbajnoki aranyát

A női száz méter is nagy visszatérésről szólt, a jamaicia Shelley-Ann Fraser-Pryce az előző vb-t szülés miatt hagyta ki, a mostani előtt pedig már arról beszélt, hogy milyen nagy motivációt jelent neki a gyereke, aki az edzéseken is a futópálya mellett szaladozik. A százon már három vb-t nyerő Fraser-Pryce bombaformában tért vissza, a döntőben - amiben csak heten indultak Dafne Schippers visszalépése miatt - mindenkit lerajtolt, ellenállhatatlan volt a sebessége végig, a többieknek esélyük sem volt utolérni, a világ idei legjobbjával, 10,71-gyel nyert. A második helyre Dina Asher-Smith futott be, tisztán verve az elefántcsontparti Marie-Josée Ta Lou-t. Fraser-Prycnek a mai volt a nyolcadik világbajnoki aranya.

Eredmények:

Nők:

Rúdugrás:

1. Anzselika Szidorova (ország nélkül) 4,95 méter

2. Sandi Morris (USA) 4,90 méter

3. Katerina Sztefanidi (Görögország) 4,85 méter

100 méteres síkfutás:

1. Shelley-Ann Fraser Price (Jamaica) 10,71 másodperc

2. Dina Asher-Smith (Nagy-Britannia) 10,83

3. Marie Josée Ta Lou (Elefántcsontpart) 10,90





Férfiak:

Hármasugrás:

1. Christian Taylor (USA) 17,92 méter

2. Will Claye (USA) 17,74 méter

3. Pedro Pablo Pichardo (Portugália) 17,62 méter

4x400 méteres vegyes váltó:

1. USA 3:0,34

2. Jamaica 3:11,78

3. Bahrein 3:11,82