Az újpesti hőközpontban nem lehet szimulálni a dohai meleget

A dohai atlétikai világbajnokságon vasárnap 23:59 perckor újabb olyan állóképességi szám rajtját lőtték el, amit a pára és a hőség kiszámíthatatlanná tett. A női 20 kilométeres gyaloglásban nem volt már olyan sok feladó, de optimális teljesítményt nem lehetett nyújtani. Madarász Viktóriának is túl korán jött el a fal.

A rendezők közleménye szerint a tengerparti promenádon, a Corniche-on a rajt pillanatában 32,3 fok és 75,2 százalékos páratartalom. Ha meg sem mozdul az ember, akkor is perceken belül csorog róla a víz.

A 45 fős mezőny nagy része elég gyorsan kezdett, 5 kilométernél még 30-an voltak a bolyban. Madarász már egyperces hátrányban volt, de tudatosan kezdett ilyen lassan. Edzője, Rácz Sándor azt mondta, a férfi 50 kilométeren hatodik ír Brendan Boyce-hoz hasonlóan az alap versenytempóra plusz hat százalékot számoltak rá a meleg miatt. „Az volt a tervünk, hogy szép lassan, ahogy megborul mindenki, ezt a tempót tartva feljebb jöhetünk helyezésekben."

Ez a terv tíz kilométerig működött is, Madarász a 44.-ről a 37. helyre jött fel, de utána nem tudott javítani, 12 kilométer után vált szenvedéssé versenye, végül a 39. helyen érkezett be.

„Viki azt mondta, mint Helebrandt Máté, rendben volt, aztán egy pillanat múlva ledobta a vasmacskát. Látszott rajta, hogy szenved. Sokkal könnyebb lenne azt mondani, hogy köszönöm, ez fáj, ezt nem kérem. Szinte látszott a szemén, hogy könyörög azért, hogy más mondja neki: add fel. Hogy ő, és szombaton Venyercsán Bence is befejezte a távját, az non plus ultra" – mondta Rácz.

Az edző elmondta, tudták, hogy mi várhat rájuk, egy ausztrál protokoll szerint próbáltak is készülni a klímára, szimulálni a körülményeket. A kéthetes programban az újpesti hőközpontban emelték a hőmérsékletet és a párát. A végén Madarász 30 fokban és 57 százalékos páratartalom mellett tudott futópados edzéseket végezni.

„Millió olyan tényező van, amit nem lehet előre tervezni, az 50 kilométeres versenyen is láttuk, hogy mindenki másképpen reagált a melegre. Az eredmény miatt csalódottak vagyunk, magasabbra tettük a lécet" – mondta Rácz.

Megemlítette, hogy elég lentről indultak, mert Madarász 2018-ban hat hónapot kihagyott, ami állóképességi sportágban nagyon sok. Abban bízik, hogy télen tudják majd pótolni a kihagyott munkát, és újra olyan szinten lesznek, hogy megcélozzák a magyar csúcsot és a tokiói olimpiát. Az eddig tapasztalataik alapján egy rossz év után, mindig egy jó eredményű következett.

A mostani vb-t a kínaiak uralták, mind a három aranyérmet elvitték. Először fordult elő a sportágban, hogy egy számban egy nemzet taroljon. A győztes Liu Hong lett, 2011 és 2015 után szerezte meg harmadik aranyát, a második hely Csiejang Sen-csiéé lett, a bronz pedig Jang Liu-csinghoz került.

(Borítókép: Kai Pfaffenbach / Reuters)