Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a világ egyik legjobb futóedzőjét

Ezzel vádolják Alberto Salazart, aki szerint a tesztoszteron szívgyógyszerként is használható.

Nem mindenki csal, de úgy tűnik, a sportolók kihasználják, hogy betegségre hivatkozva doppingtartalmú gyógyszert szedhetnek. Véletlen, hogy Tour-győztes háromszor is legfontosabb versenye előtt kapott injekciót?

Négyéves eltiltás kapott doppingvétség miatt Alberto Salazar, aki többek között a női 10 000 méteres síkfutás friss világbajnokát, Sifan Hassant edzi, de a hatszoros világbajnok Mo Farah is nála készült fel korábban.

Az Amerikai Doppingellenes Ügynökség (USADA) Salazar mellett Jeffrey Brown endokrinológust is büntette, amiért segítették és irányították a doppingolást. Az USADA szerint tesztoszteronnal is kereskedtek, és megsértették a doppingellenőrzési eljárásokat.

Alberto Salazar a 2015 atlétikai világbajnokságon

Salazar a portlandi Nike Oregon Projectet vezeti, ahol számos jó nevű futó megfordult vagy éppen ott edz. Mo Farah 2011 és 2017 között volt Salazar tanítvány. A tízezer méteren olimpiai ezüstöt szerző Galen Rupp is nála készült.

Az USADA vezetője, Travis Tygart azt mondta, Salazarnak és Brownnak fontosabb volt a győzelem, mint sportolóik egészsége.

Salazart 2015-ben vádolták meg először, hogy tiltott praktikákat alkalmaz, a BBC azt állította róla, hogy egy 16 éves fiúnak is szteroidot adott, és az is kiderült róla, hogy arra vette rá futóit, hogy kamu betegségekre írassanak fel maguknak hormonokat.

Salazar korábban maga is sikeres futó volt, háromszor nyerte meg a New York Marathont és a Boston Marathonon is győzni tudott. A négyéves eltiltás négyéves nyomozás után hirdették ki, és azonnali hatállyal megkezdődött. Az már kérdés, hogyan léptetik életbe, Salazar a hírek szerint jelenleg a dohai világbajnokságon tartózkodik, ahol Sifan Hassan mellett még több futója érdekelt.

(via Yahoo)