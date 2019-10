Halász Bence világbajnoki bronzérmes lett kalapácsvetésben

Alberto Salazar tesztoszteronnal is kereskedett. Egyik tanítványa éppen most nyert vb-t.

Kalapácsvetésben az elmúlt két évet két lengyel dobó, Pawel Fajdek és Wojciech Nowicki határozta meg, őket nagyon ritkán tudja bárki is elkapni, bár magyar dobónak is sikerült már. Fajdek az előző három világbajnokságot megnyerte, Nowicki pedig az Európa-bajnoki címvédő, mindketten nyolcvan méter feletti dobók.

Halász Bence a hatodik legjobb eredménnyel, 76,90 méterrel került a döntőbe, de idén már volt 78,54-es dobása is, számítani lehetett rá, hogy legalább ekkorát dob Dohában is.

Az első sorozatban Nowicki meglepetésre csak 76,25-tel kezdett, de ezzel is élen állt a hetedik dobóig. Ekkor jött Halász, és 78,18 méterig repítette a kalapácsot. Remek kezdés volt ez a magyar atlétától. Az utolsó dobóig, Fajdekig vezetett, a lengyel címvédő is jól beletalált első dobásába, 79,34-gyel szorította le Halászt az első helyről.

A második körben Nowicki csak egy kicsi tudott javítani, 76,50-jével bejött a harmadik helyre, a francia Quentin Bigot elé. Halász hasonlót dobott, mint az első sorozatban, de kilépett a dobókörből, így érvénytelen lett kísérlete. Bigot kicsit közelített hozzá 78,08-ával, de a magyar maradt a második helyen. Fajdek viszont felülmúlta magát, 80,16-tal erősítette meg első helyét.

A harmadik sorozatban Nowicki érvénytelent dobott, de Halász is így járt, pedig kalapácsa megint valahol 78 méter fölött csapódott földbe. Fajdek stabil formát mutatott, 79,37-et mértek neki harmadik dobásánál.

A negyedik sorozattól a legjobb versenyben maradt nyolc kalapácsvető, az eredmények alapján, fordított sorrendben folytatta tovább. Halász tehát csak Fajdek dobásaira nem reagálhatott. Bigot jól elkapta a fonalat, stabilan dobott, és negyedikre egyetlen centivel még Halászt is túldobta, 78,19-cel vette át a második helyet. A magyar kalapácsvető belehibázott dobásába, nem szállt túl messzire a szer, ezért inkább le sem mérette a kísérletet. Fajdek félelmetes formát mutatott, 80,50-re javítot, verhetetlenek tűnt a lengyel.

Az ötödik körben Nowicki is 80 méter közelében dobott, de kilépte, maradt a negyedik helyen. Bigot a ketrecbe vágta a kalapácsát. Halásznak sem ment, csak 73,76-ig jutott. Fajdek is rontott, az első négy helyen semmi változás nem történt.

A hatodik sorozatban Nowicki hiába erőlködött, 78 méter alatt maradt. Ekkor már biztos volt Halász bronzérme. A magyar nagy dobásra készült, de szektoron kívül dobott, és ki is lépett, maradt harmadik. Bigot 75 méter alatt maradt, de nem is volt esélye Fajdek ellen, aki utolsó dobását le sem mérette. Sorozatban negyedszer lett világbajnok a lengyel.

„Örültem, hogy egy nagy dobással szálltam be a versenybe, nem egy 74-75 méterrel. Ez is volt a tervem. Még a 78 méteres dobás után is megkérdeztem az edzőmet, hogy bent leszek-e a nyolcas döntőbe, mert elég erős verseny volt. Megnyugtatott, hogy elég lesz. Ezután megpróbáltam kockáztatni. Több erőt és sebességet kellett beleadnom, és ebben benne volt a hibázási lehetőség. Nagyon kevésen múlt az, hogy javítsak, 79 méteresek dobások lehettek, amiket kiléptem" - mondta Halász Bence.

A kalapácsvető szerint a második dobásnál valóban hibázott, de a harmadiknál nem érezte, hogy kilépett volna. „Ezután úgy voltam, hogy nem megyek annyit a körben, és akkor jobb leszek, de így nem volt akkor sebesség az elején, így más rontások jöttek be. Így alakult, hogy egy centi lett az ő javára. Nem zavart, hogy megelőzött Bigot, csak javítani akartam, nem aggódtam, hogy csak harmadik vagyok, és még majd Nowicki is jön, és még hátrább csúszok. Csak meg akartam csinálni azt, amit tudok. Azért kicsit bennem volt az ideg. Amikor láttam, hogy nem javított a lengyel, megnyugodtam, de még mindent bele akartam adni az utolsó dobásba. Nagyon el voltam már fáradva a negyedik sorozatban, próbáltam magam a csúcson tartani" - nyilatkozta Halász.

„Egy kicsit szálka lesz még ez az egy centi, de még csak a pályafutásom elején járok, és már két felnőtt világversenyen szereztem érmet, ez azért nem mindennapi teljesítmény dobószámban. Remélhetőleg ez a sorozat tovább tart, és lesz még érmem."

„Arra számítottunk, hogy e körül fog dobni. Nagyon jól kezdett, de volt még kettő dobása, ami ennél a 78 méternél is nagyobb. Ez az eredmény egy újabb előrelépés volt a tavalyi Eb után. Az előző világbajnokságon még csak a 12-be került, az is volt a cél, most pedig bronzérmes, remélem, hogy ez a lépcsőzés megy majd tovább" - mondta a verseny után Németh Zsolt.

„Nagyon sűrű a mezőny, muszáj nagyot dobni az elején. Aki nem kezd jól, az pórul járhat, mint az angol Nick Miller. Bence nem annyira nagy kezdő, de most nagyon jól eltalálta az első dobást. A negyedik sorozathoz másképp állt neki, az nem jött össze. Az ötödikre újra nekidurálta magát, azt elhibázta, a hatodik dobás megint kezdett összeállni" - mondta az edző, aki 1999-ben vb-ezüstöt nyert.

„Az az edzői álmom, hogy nem hogy utolérjen, hanem meg is haladjon" - mondta Németh, aki még a selejtező után arról beszélt arról, hogy Halásznak nem is 2019-es vb-n kell kiemelkedő teljesítményt nyújtania, a fő céljuk a 2023-as világbajnokság és a 2024-es olimpia, akkora fog igazán beérni, persze, ha a köztes állomásokon is érnek el sikerek, annak csak örülnek.

Halász Bence 2017-ben kezdett el nemzetközi szinten is felnőttek között versenyezni, már akkor is figyelemre méltó eredményeket ért el a nagyon fiatalnak számító dobó. Már két éve is döntős volt az vb-n , de arra nem is igazán készült, mert akkor az U23-as Európa-bajnokság volt a fő versenye, amit természetesen meg is nyert. A dobó korábban juniorként is nyert már Eb-t, és volt U20-as világbajnok is. Tavaly érte el élete legnagyobb sikerét felnőttek között, a berlini Európa-bajnokságon bronzérmes lett. Idén is versenyzett még az U23-asok között, egy Eb-ezüstöt szerzett.

Az atlétikai világbajnokságok korábbi magyar érmesei:

Ezüstérmesek:

Márton Anita - súlylökés (2017)

Pars Krisztián - kalapácsvetés (2013, 2011)

Annus Adrián - kalapácsvetés (2003)

Fazekas Róbert - diszkoszvetés (2003)

Németh Zsolt - kalapácsvetés (1999)

Bagyula István - rúdugrás (1991)



Bronzérmesek:

Baji Balázs - 110 méteres gátfutás (2017)

Zsivoczky Attila - tízpróba (2005)

Gécsek Tibor - kalapácsvetés (1995, 1993)

Ináncsi Rita - hétpróba (1995)

Horváth Attila - diszkoszvetés (1991)

Eredmények:

Nők:

200 méteres síkfutás:

1. Dina-Asher Smith (Nagy-Briannia) 21,88 másodperc

2. Britanny Brown (USA) 22,22

3. Mujinga Kambundji (Svájc) 22,51

Férfiak:

Kalapácsvetés:

1. Pawel Fajdek (Lengyelország) 80,50 méter

2. Quintin Bigot (Franciaország) 78,19

3. Halász Bence (Magyarország) 78,18

110 méteres gátfutás:

1. Grant Holloway (USA) 13,10

2. Szergej Subenkov (ország nélkül)

3.





(Borítókép: Halász Bence bronzérmes. Fotó: Haszan Ammar / MTI)