Megóvták a magyar bronzérmet az atlétikai vb-n

A dohai atlétikai világbajnokságon a 110 gát döntője mellett a kalapácsvetését is megóvták, a lengyel csapat éppen a bronzérmet szerző Halász Bence egyik kísérletét támadta meg. Halász megtarthatja a bronzot, de Wojciech Nowicki is felállhat mellé a dobogóra.

A lengyelek óvása szerint Halász az első dobásánál kilépett a dobókörból, megérintette lábával a talajt. A magyar sportolónak ez volt a legjobb dobása, 78,18 méterre repítette a kalapácsot, ami a hat sorozat után a bronzérmet jelentette.

A zsűri megvizsgálta a dobásról készül videót, és a kiadott indoklás alapján arra jutott, hogy a versenyrendezés szabálytalanságai miatt Nowicki hátrányba került. Tehát azt nem mondták ki, hogy Halász kilépett.

Nowicki a dohai atlétikai vb kalapácsvető döntőjében

A lengyelek fellebbezésének helyt adtak, de ugyanakkor azt is kimondta a zsűri, hogy az első dobás Halász versenyzését alapjaiban meghatározta, ezért tisztességesnek azt érzik, ha ő és Nowicki is megkapja a bronzot. A lengyel így 77,69 méteres dobással állhat fel a dobogóra a 78,18-at dobó mellé.

A kilépesekkel többeknek is gondja volt, Halásznak is megítéltek két kilépést, de a verseny után azt mondta, az egyiknél szerinte nem hibázott, nem is értette, miért érvénytelenítették dobását. Az angol Nick Miller is óvott a verseny után, ő is megkérdőjelezett egy kilépést.