Joe Kovacs egyetlen centivel nyerte a súlylökő őrületet a vb-n

A férfi súlylökésben már az első kísérlet megadta az alaphangot, az olimpiai bajnoki címvédő első dobóként rögtön világbajnoki csúccsal nyitott, 22,26 métert dobott. Feladta a leckét legnagyobb riválisainak. Rajta kívül még öten voltak olyanok, akik 22,20 fölötti eredményt jegyeztek idén. A világbajnoki címvédő Tom Walsh-t nem tudta nyomás alá helyezni. 22,90-et dobott az új-zélandi, ez minden idők negyedik legjobb súlylökő eredménye, és természetesen újabb világbajnoki csúccsá is vált.

Tom Walsh is világbajnoki csúcsot ért el férfi súlylökésben Dohában

Az őrület aztán folytatódott tovább a második sorozatban, a brazil – igen, már Brazília is ad kiváló nehézatlétákat – Darlan Romani 22,53-at lökött, ezzel bejött a második helyre. A másik kilenc versenyző 22 méter alatt maradt a második kör végéig. Sokan már ekkor kiosztották volna az érmeket, de hát még maradt az őrületből.

A harmadik sorozatban Crouser újra beletalált a dobásba, és a 22,36-ba is, és Romani is újra 22 méter fölé került. A negyedik körben Walsh még mindig egyetlen érvényes kísérlettel állt, miközben Crouser 22,71-re javított, csak három centire volt egyéni rekordjától. Romani pedig megmutatta, mi a stabilitás, újra 22 fölé került, ezúttal 13 centivel.

Az utolsó sorozatig nem is volt változás, de ekkor Joe Kovacs követ, pardon golyót dobott az állóvízbe. A negyedik helyen álló amerikai, aki pörgős stílusáról ismert, 22,91-re lökött. Utána még a három korábbi dobogós válaszolhatott. Nem nagyon lehetett még ilyen szurkolás súlylökő versenyen, teljesen tűzbe jött a közönség. Romani elrontotta kísérletét, Crouser viszont bőven túldobta a 22 métert, 22,90-et mértek neki is. Walsh is vastapsot kapott, szüksége is volt rá, hiszen egyetlen érvényes kísérlete azt jelentette, hogy csak akkor lehet harmadiknál jobb, ha túldobja a magyar szülőkkel rendelkező Kovacsot. Valahová 22 fölé repítette a súlygolyót, de kilépte a kísérletét, maradt harmadik, Kovacs jó hajrájával pedig második vb-jét nyerte 2015 után. Ezt a döntőt pedig sokáig a legek között fogják emlegetni majd.

A holland Sifan Hassan 1500 és 5000 méteren is dominált az idei versenyeken, de a vb programja miatt nem kapott rá esélyt, hogy duplázzon, mindkét számban ugyanaznap rendezték a döntőt. Hassan így felment 10 000 méterre, amit kisebb meglepetésre meg is nyert. Ezerötszázon is félelmetes formában volt, elég hamar az élre állt, kemény tempót diktált, nem is adta másnak az első helyet. Az utolsó 400-nál brit Laura Muir zárkózott fel mögé, de nem bírta vele végig a hajrát. A holland ellenállhatatlan volt, már 200-zal a vége előtt biztos volt a győzelme, 3:51,95-tel új világbajnoki csúcsot futott, mögötte, több mint két másodpercet kapva Faith Kipyegon lett a második. Ő kenyai csúcsot állított fel, az etióp Gudaf Tsegay egyéni rekorddal lett harmadik, míg a negyedik Shelby Houlihan amerikai rekordot futott. Hassannak nincsenek könnyű napjai, ő is a dopping miatt eltiltott edző, Alberto Salazar csoportjában készül. A futás után arról beszélt, hogy nehéz győzelem volt, mert azzal is meg kellett birkóznia, mit beszélnek róla az emberek, pedig ő évek kemény munkájával jutott a csúcsra.

Sifan Hassan 1500 méteres síkfutásban szerzett győzelmét ünnepli a dohai altétikai világbajnokságon

A női 5000 méteren is szerzett érmet Salazar projektjéhez tartózó futó, Konstanze Klosterhalfen két kenyai, Helen Obiri és Margaret Kipkemboi mögött lett harmadik. Az utolsó két kilométeren három kenyai, két etióp és a német maradt elöl. Az utolsó körben Klosterhalfen még Obirival is csatázott az első helyért, végül az utolsó 150-en léptek meg tőle a kenyaiak.

A versenynap a 4x100-as váltók küzdelmével zárult. A nőknél Jamaica elég simán elhozta az aranyat még úgy is, hogy utolsó emberük, Shericka Jackson a 400 méter specialistája, négy éve 4x400-asként volt világbajnok. A második helyre a britek jöttek be, az amerikaiaké lett a bronz.

A férfiaknál Jamaica nem jutott a döntőbe, egyértelműen az USA volt a favorit, amelynek csapatában két friss világbajnok, a százon győztes Coleman és a kétszázat nyerő Noah Lyles is futott. Köztük a vb-2. Justin Gatlin és Michael Rodgers futott. Az utolsó váltásnál már tisztán vezettek, Lyles behúzta az aranyat. A második hely a briteké lett, akik az utolsó métereken győzték le a japánokat.

Eredmények:

Nők:

Hármasugrás:

1. Yulimar Rojas (Venezuela) 15,37 méter

2. Shanieka Ricketts (Jamaica) 14,92

3. Caterine Ibargüen (Kolumbia) 14,73

1500 méteres síkfutás:

1. Sifan Hassan (Hollandia) 3:51,95

2. Faith Kipyegon (Kenya) 3:54,22

3. Gudaf Tseay (Etiópia) 3:54,38

5000 méteres síkfutás:

1. Helen Obiri (Kenya) 14:26,72

2. Margaret Kipkemboi (Kenya) 14:27,49

3. Konstanze Klosterhalfen (Németország) 14:28,43

4x100 méteres váltó:

1. Jamaica 41,44

2. Nagy-Britannia 41,85

3. USA 42,10

Férfiak:

Súlylökés:

1. Joe Kovacs (USA) 22,91

2. Ryan Crouser (USA) 22,90

3. Tom Walsh (Új-Zéland) 22,90 méter

4x100 méteres váltó:

1. USA 37,10 másodperc

2. Nagy-Britannia 37,36

3. Japán 37,43