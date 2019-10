Etiópia visszahódította a vb-címet maratonban

Dohai mércével nézve szinte hűvös volt a maraton rajtjánál. Éjfélre a hőmérséklet 30 fok alá esett, de ami még ennél is kellemesebbé tette a létezést, az az 50 százalék alá bukó páratartalom. Persze még így sem beszélhettünk ideális futóidőről, de kevesebb fejre állásra lehetett számítani a férfi maratonon.

A maratonfutás szezonja a mérsékelt égövben is most kezdődik, jó néhány nagy név ezért is hagyta ki a vb-t. Azért igy is elég erős mezőnyről lehetett beszélni. Elindult a címvédő Geoffrey Kirui, a Boston Marathont kétszer nyerő etióp Lelisa Desisa, az idei London Marathon-második Mosinet Geremew, de a dohai promenádon futott a 2012-es olimpia győztese, az ugandai Stephen Kiprotich és a maratonokat halmozó japán Juki Kavaucsi is. Egyébként ő is nyert már Boston Marathont.

A versenyen viszont nem ők kezdeményeztek, hanem a paraguay-i Dertys Ayala, aki magányosan rótta a köröket a mezőny előtt. Ayala már öt kilométer után egy perccel vezetett, ezt az előnyt a 15. kilométerig tartotta. Nem sok esélye volt, hogy célt érjen kamikaze akciója, féltávnál meg is fogták a szökevényt, aki szépen visszacsúszott, végül fel is adta.

Huszonöt kilométernél már csak hatfős volt az élboly, Desisa és Geremew mellett két kenyai, Kirui és Amos Kipruto, az egykori félmaraton világcsúcstartó Zersenay Tadese és a dél-afrikai Stephen Mokoka futott. Közben egyre több kieső volt, a 2:03-as maratont tudó Mule Wasihun és kenyai Paul Lonyangata is kiszállt.

Harmincegy kilométer után az élboly is redukálódott, Desisa, Geremew, Kipruto és Mokoka maradt együtt utóbb ritmusváltása után. Tadese pár kilométert egyedül futott, de sikerült neki visszazárkóznia az élcsoportra.

Harmincötnél viszont már megint kezdett lemaradozni, miközben a marokkói Hamza Szahli és a brit Callum Hawkins üldözte az élbolyt. Harmincöt kilométernél már csak 8 illetve 17 másodperc volt a hátrányuk. Hawkins nagyon erősnek tűnt, sorra fogta be az ellenfeleket, Szahli után Tadesét is előzte, a 40. kilométernél pedig már az élbolyban volt a skót rekorder. Sőt, bátran az élre is állt. Mokoka ekkor le is maradt, négyen maradtak a három éremért.

Az utolsó másfél kilométert eléggé meghúzta Desisa, előbb Hawkins tört meg, 2017-hez hasonlóan újra vb-4. lett, majd Kirui is lemaradt, és az utolsó négyszáz méteren Geremew sem bírta már a tempót. Desisa 2:10:40-es idővel nyert, ami nem is olyan rossz a körülményekhez képest. Etiópia utoljára 18 éve nyert aranyat férfi maratonfutásban, 2001-ben Gezahegne Abera volt a győztes.

Eredmények:

1. Lelisa Desisa (Etiópia) 2:10:40

2. Mosinet Geremew (Etiópia) 2:10:44

3. Amos Kipruto (Kenya) 2:10:51