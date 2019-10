Minden, amit a kétórás maratonkísérletről tudni kell

A maratonfutás világcsúcstartója, Eliud Kipchoge szombaton reggel 8.15-kor rajtol majd el Bécsben, hogy elsőként áttörje a kétórás álomhatárt a 42,195 kilométeren. Ha sikerül neki elérni az űridőt, az nem lesz új világrekord, mert nem versenyben fut, hanem egy köré épített kísérletben. Itt következnek erről a legfontosabb tudnivalók.

Kipchoge egyszer már megpróbált két órán belül futni, 2017 májusában a monzai Forma-1-es pályán a Nike Breaking2 projektjében vett részt két társával együtt. Akkor csak Kipchoge futotta végig a maratont, és nem sokon múlt az áttörés, 2 óra 25 másodperc alatt ért célba. Az akkori projekt sok eleme most is visszaköszön.

A kenyai atléta tavaly szeptemberben ért el új világrekordot, 2:01:39-es idővel, és valószínűleg ennek hatására is döntött úgy, hogy megint nekimegy a két órának. Ezt idén májusban jelentette be, a projektet ezúttal Anglia leggazdagabb embere, Jim Ratcliffe támogatta, és a cége után az INEOS 1:59 Challenge nevet kapta a kísérlet.

Az egyik újítás most az, hogy nem egy steril, halandók elől elzárt környezetben futja Kipchoge a maratont, hanem a reményei szerint több ezer szurkoló előtt. A futás helyszíneként először Londont jelölték meg, de végül Bécset választották. Egyrészt a klimatikus viszonyok miatt – a futáshoz 5-10 Celsius fok az ideális, nem túl magas páratartalommal és tiszta levegővel – , másrészt a Práterben, ami a helyi Városliget, csak jóval méretesebb, van egy jó hosszú és szinte teljesen sík egyenes. A gyors maraton egyik alapfeltétele, hogy minél kevesebb kanyar és szintkülönbség legyen az útvonalban, mert így nem kell egy pillanatra sem lassítani. A rajt a Reichbrückénél lesz (a bécsi maraton is innnen indul), pár kilométer megtétele után ér be a Práterbe, fordul majd rá Kipchoge a Hauptalléra, és tesz meg rajta 4,4 „kört". Az egyenesek végén elég nagy ívekben fordulhat, ráadásul be is döntik a kanyarokat, amivel összességében 10-13 másodpercet nyerhet. 8

A maraton távja elvileg 42,195 méter, de egy pálya csak akkor hiteles, ha ehhez kilométerenként legalább egy métert hozzáadnak. Még így is nehéz nem többet futni, de ezért lesz felfestve az aszfaltra az ideális nyomvonal, amit követhet Kipchoge társaival.

Bár a kísérlet Kipchogéról szól, nem egyedül teljesít egy időfutamot. Egy futónak is könnyebb, ha van előtte valaki, diktálja az iramot és fogja a szelet előle. A szombati maratonon 35 futó segíti majd a világcsúcstartót (rajtuk kívül még van hat tartalék), nem is akárkik, a közép- és hosszútávfutás legnagyobb sztárjai. Ott lesz például az 5000 méteren friss világbajnoki ezüstérmes Selemon Barega, a Fehér Kenyaiként számon tartott Julien Wanders, az Európa legjobb futóinak tartott Ingebrigtsen fivérek, az 1500 méter olimpiai bajnoka, Matthew Centrowitz, vagy a 44 évesen is szuper formában lévő Bernard Lagat, aki kétszeres világbajnok.

Az ő feladatuk lesz, hogy diktálják a két órán belüli időhöz szükséges tempót, ami 2 perc 50 másodperces ezer métereket jelent. Ehhez nem kell az órájukra vagy az érzéseikre hagyatkozniuk, előttük egy olyan tempomatos elektromos autó halad, amiről lézerrel az aszfaltra vetítik azt a jelet, amit úgy üldöznek majd, mint agár a nyulat. Ezt autót nem is volt egyszerű megtalálni, nem sok olyan modell van, ami képes állandóan ilyen alacsony (21 km/h) sebességet tartani, és az is fontos szempont volt, hogy 0,1 km/h-s gyorsulásokat is érzékeljen. A kísérletet ilyen minimális eltérések is tönkre tehetik. Az autó Monzához képest öt méterrel távolabb került a futóktól, így nem okoz turbulenciákat.

Fotó: BOB MARTIN / INEOS 1:59 Challenge facebook

Az iramfutók természetesen nem futják végig a távot, többször is váltani fogják egymást, egyszerre többen is közrefogják Kipchogét, nyíl alakban futnak, hogy biztosítsák neki a szélárnyékot. Ez a kísérlet egyik olyan eleme, amivel egy utcai maratonon nem találkozhat a futó, ott a nyulak a rajtnál kezdenek, és addig futnak míg bírnak, rendszerint 30-35 kilométer körül szállnak ki a legerősebbek is. Az iramfutók egy része a dohai atlétikai világbajnoksáról érkezett Bécsbe, de többen már hetekkel korábban ott voltak, és a kijelölt pályán gyakorolták az alakzatban futást és a váltásokat.

Egy másik olyan elem, ami az érvényben lévő szabályokkal nincs összhangban, hogy a frissítőjét nem asztalról vagy álló embertő veszi fel, hanem bicikliről adják fel neki. Ezzel is lehet kis időt nyerni, egy métert sem kell lassítani és kitérni a nyomvonalról. Azt is elég körültekintően megtervezték, hogy milyen és mennyi tápanyagot és folyadékot vigyen be. Táplálkozási szakértője minden frissítése után azonnal leméri például, hogy mennyit fogyasztott a kulacsból, így tudja ellenőrizni a bevitt mennyiségeket.

A rajt azért került reggelre, mert nap közben akár 20 fok is lehet, ami már nem ideális igazán a futáshoz. Kipchogének ez nem lesz furcsa, két évvel ezelőtt 5:45-kor startolt el. Az viszont az ő életében is újdonság, hogy életében először a helyszínen nézi meg őt felesége és három gyermeke, azt mondta, szeretné, ha látnák, ahogy történelmet ír.

A csúcsdöntési kísérletet Magyarországon a Eurosport közvetíti, de az Indexen is élőben közvetítjük a helyszínről percről percre formában, míg a videó a YouTube-on is elérhető lesz.

(Borítókép: Eliud Kipchoge 2019. október 10-én, a Bécsben tartott sajtótájékoztatója alattt / Alex Halada / AFP)