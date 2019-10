Eliud Kipchoge áttörte a kétórás álomhatárt maratonfutásban

Eliud Kipchoge a világon elsőként futotta le két órán belül a 42,195 kilométeres maratoni távot. A bécsi kísérletben 1:59: 40 lett az ideje, közel két perccel jobb világcsúcsánál.

Kipchoge reggel 8 óra 15-kor rajtolt el a bécsi Reichbrückéről, majd bő egy kilométer után fordult rá a Práterben (Bécs legnagyobb közparkja) található hosszú egyenesre, a Hauptallee-ra. A maratoni nagy része itt zajlott, négy kört teljesítettek rajta a futók. (A maraton közvetítését itt olvashatja el.)

Bécset a kedvező klímája miatt is választották, és a Práter sík és egyenes pályája is előnyös volt. A kísérlet előtt fontos faktornak nevezték a közönség erejét is, Kipchoge korábbi kísérlete meglehetősen steril körülmények között zajlott, és hittek abban, hogy energetizáló lehet a szurkolás. Ezt meg is kapta a futó, több ezren látogattak ki miatta a Práterbe, és elég nagy bulit is csaptak neki az utolsó körökben.

Kipchoge terve az volt, hogy végig 2 perc 50 másodperces kilométereket fut, amivel két órán belül kerülhet. Kipchoge világcsúcsa 2:01:39 volt, de két évvel ezelőtt egy hasonló kísérletben 2:00:25-öt is futott, úgy vélte, ezúttal nem fog kudarcot vallani.

A kenyai futása során végig felvezetést kapott, egyszerre hét iramfutó segítette, akik diktálták a tempót és csökkentették a légellenállást. Kipchogét öt csapat segítette, amelyek 4,8 kilométerenként váltották egymást az élen.

9 Galéria: Eliud Kipchoge maratoni futás 1:59 Fotó: Jed Leicester for The INEOS 1:59 Challenge

A maratont végig viszonylag egyenletes tempóban teljesítette, kilométerei 2:48 és 2:52 között ingadoztak, egyszer sem tűnt úgy, hogy krízisben lenne, és a végére azért még futotta erejéből egy nagy hajrára is, 2:42-es utolsó ezer métert repesztett. A célban felesége várta, aki három gyermekével együtt életében először látogatott el férje versenyére.

Kipchoge és a kísérlet jelmondata az volt, hogy „Az embernek nincsenek korlátai", és ezt a kétórás határ áttörésével próbálta bizonyítani. A kenyai futó úgy vélte, hogy ha sikerül neki két órán belüli idő, akkor egy mentális gátat is áttör, és többen fogják majd követni.

Az 1:59:40-es idő mindazonáltal nem tekinthető világcsúcsnak, mert nem olyan szabályok szerint futották, mint amilyeket az atlétikai szövetség előír, de könnyen elképzelhető, hogy Kipchoge versenyben javítja majd tovább rekordját.