Karácsony öt pont teljesítését kérte a kormánytól, hogy támogassa az atlétikai vb-t

A ferencvárosi polgármester szerint a Puskásba is kerülhetett volna az atlétikai világbajnokság.

Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina, a IX. kerület (Ferencváros) polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón jelentették be, hogy milyen feltételekkel támogatnánk a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságot és az ahhoz szükséges stadion felépítését. Karácsony öt pont teljesítését várja a kormánytól. A fővárosi közgyűlés szerdán dönt az ügyben.

Karácsony arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy kampányában tett vállalásainak eleget kell tennie, ezért azokat is képviseli, akik Budapesten több zöldterületet és jobb egészségügyi ellátást szeretnének. A főpolgármester viszont azt is szeretné, hogy mindenki győztese legyen az atlétikai vb-ről folyó vitának. Ő akkor tud hozzájárulni a vb-hez, ha a követező öt pontot teljesíti a kormány.

Az elkövetkező öt évben a kormány költsön ötven milliárd forintot a budapesti járóbeteg és szakellátásra. Karácsony szerint budapestiek életének ezreit lehetne megmenteni, ha elég képalkotó berendezés állna rendelkezésre az egészségügyi intézményekben. A stadion megépítésével együtt induljon meg a zöldfelületek növelése, a Csepeli Nagyerdő Program beindítása. A főpolgármester Budapest új tüdejét, egy új Városliget kialakítását tervezi. Nem szeretné, ha Csepelen új élsport beruházások lennének. „Olyan beruházást szeretnénk látni, ami nemcsak az élsportot szolgája, tömegsport és kulturális rendezvények számára is nyitott legyen a létesítmény, a ferencvárosi polgárok életét is szolgálja." Minden szerződés legyen nyilvános, a lehető legátláthatóbb módon költsék el a pénzt. A kormány tartsa fenn korábbi elkötelezettségét a nagy, fővárosi közlekedési célú beruházásokban.

Karácsony arra kéri a kormányt, hogy fogadják el ezeket a szempontokat. A főpolgármester azt kéri, hogy minderről még idén szülessen kormányhatároztat. Szeretné, ha a Budapesti Közfejlesztési Tanács minél előbb összeülne, hogy megtárgyalhassák a részleteket.

A főpolgármester arról is beszélt, hogy helyi népszavazást is jó lett volna kiírni az ügyben, de mivel szorítja őket az idő, erre nem volt lehetőségük. Abban bízik, hogy a választási kampányban világosan beszélt arról, hogy mik számára a prioritások, így kellő felhatalmazást kapott.

Sebastian Coe, a Nemetközi Atlétikai Szövetség elnöke egy közleményben gyors döntést kért Budapesttől. Karácsony azt mondta, hogy tájékozatni fogja Coe-t, és néhány hét türelmet kér még tőle, de a fővárosi közgyűlés szerdán már dönteni fog az ügyben. A javaslattervezet szövegét Karácsony a kormánynak is elküldi.

Budapest 2018 decemberében nyerte meg a 2023-as atlétikai vb rendezési jogát. A pályázatban szerepelt egy a Duna-part mellett, ferencváros déli részén illetve Észak-Csepelen felépítendő atlétikai központ is. A vb-re egy 40 ezres, visszabontás után 13 ezer fős stadiont terveztek.

Az októberi önkormányzati választások előtt Karácsony Gergely „stadion stoppal" is kampányolt, majd Orbán Viktor miniszterelnök is azt mondta, hogy a kormány semmit sem akar ráerőltetni a budapestiekre. Mindeközben a Kúria is helyt adott egy olyan népszavazási kérdésnek, amivel jelentősen késleltetni lehet a területen az építkezést.

A vb mellett így hirtelen sok kérdőjel lett, de a rendezése mellett sok szervezet kiállt, míg Baranyai Krisztina feleslegesnek tartotta, hogy csak egy világverseny miatt épüljön stadion. A projektet csak úgy tudja támogatni, ha számos közcélú beruházás is megvalósul a területen, a stadion pedig tömegsportközponttá válik utóbb. Egy múlt pénteki sajtótájékoztatón azt mondta, egy orvosi szakrendelő és a diákváros programban négyezer férőhelyes kollégium felépítését is kérte a támogatásért cserébe.

Karácsony korábban részt vett egy kormányülésen, ahol azt ígérte, a november végi fővárosi közgyűlésen közlik, támogatják vagy sem a világbajnokságot.