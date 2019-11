A négyszeres olimpiai bajnok 35 évesen is csúcs.

A négyszeres olimpiai bajnok Mo Farah a jövő nyári tokiói olimpián ismét indulni fog a 10 000 méteres síkfutásban, ahol meg akarja védeni az olimpia bajnoki címét, írja a BBC.

A 36 éves brit atléta az előző két olimpián a 10 000 és 5000 méteres távon is nyert. A 2016-os riói olimpia után csak maratonokon indult. A 2018-as chicagói maratont Európa-csúccsal, 2:05:11-es idővel nyerte meg, a londoni maratonon pedig harmadik lett. Az idei chicagói maratonon a nyolcadik lett.

„Jövőre visszatérek a pályára, és adok egy esélyt a 10 000 méternek. Remélem nem vesztettem el a sebességemet, keményem edzek, meglátjuk hogy fog menni” – mondja Farah a Youtube-ra feltöltött videójában.

A hatszoros világbajok Farah már korábban is utalt arra, hogy szívesen visszatérne a 10 000 méterhez, mert hiányzik neki a pályaversenyekkel járó frekvencia. Azonban a tokiói olimpiára egyelőre még nem kvalifikálta magát, ehhez legalább 27:28-as időt kell majd futnia.

Farah az utóbbi időben nem csak a sportteljesítményével került be a hírekbe. Az év elején egy szállodai lopásos ügybe keveredett. Faraht az etiópiai edzőtározása alatt meglopták, egy nagy értékű karórát, két mobiltelefont és 2500 angol fontnyi készpénzt vittek el tőle.

Azon is méltatlankodott, hogy szálloda tulajdonosa az egykor szintén világklasszis futó, Haile Gebrselassie nem kezelte helyén az ügyét. A két futó üzengetni kezdett egymásnak, Gebrselassie eközben hozta fel, hogy Farah az edzőteremben egy férfit is egy nőt is megütött.

Néhány héttel ezelőtt Farah világhírű edzőjét, Alberto Salazart az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége (USADA) négy évre eltiltotta, mert a gyanú szerint a Nike Oregon Projekt keretében doppingolásra vette rá tanítványait. Salazar azóta a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) felebezett az eltiltás ellen.