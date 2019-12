Bizarr doppingsztorival állt elő egy francia futónő

A WADA jelentése hétfőn jön ki, de úgy tudni, az orosz fél továbbra is manipulált adatokat közölt.

Csodaszernek hitte a magyar sportvezetés a szöuli olimpián a sztanozololt, amivel Ben Johnson is lebukott. Nem volt elég a kamuvizelet, és rosszul mérték be a kiürülési időt, ezért a hazai súlyemelők lebuktak. Csengeri Kálmán könyvben írta meg, mi történt.

Elég bizarr sztoritól számolt be a L'Equipe, információik szerint egy francia futónő azért bukott meg egy doppingvizsgálaton, mert anyjának barátja fecskendezett EPO-t a testébe, amíg ő aludt.



Ophélie Claude-Boxberger az idei dohai világbajnokságra készült, de nem vehetett részt a vb-n, mert szeptember közepén a vér oxigénszállító képességét javító EPO-t találtak nála. Az akadályfutó, már akkor is értetlenkedett, állítása szerint nem tudta, hogyan kerülhetett a szervezetébe a dopping.

Később arról számolt be, hogy ügyében nyomozás indult, a hatóságok a környezetében élőket is vizsgálták.

A L'Equipe cikke szerint Alain Flaccus volt az, aki EPO-injekciót adott Claude-Boxbergernek annak tudta nélkül. Flaccus és a futónő korábban már dolgoztak együtt, de Claude-Boxberger szexuális zaklatással vádolta meg, ezért el is tiltották az edzősködéstől.

Flaccus 2018 nyarán tűnt fel újra a futónő életében, Claude-Boxberger anyjának lett a barátja. Éppen az anyja kérte a futót arra, hogy béküljenek ki Flaccusszal. Ez meg is történt, Flaccus az edzéseken kerékpárral diktált tempót Claude-Boxbergernek, akit a versenyekre is elkísérte, gondoskodott a frissítőjéről és a masszőrje is volt a futónak.

A francia lap úgy tudja, hogy Flaccus éppen az egyik masszázs után, amikor Claude-Boxberger elaludt, fecskendezett EPO-t a futónő vesetájékára. Arról egyelőre nincsenek információk, hogy mi volt Flaccus motivációja, de ha valóban így történt, akkor Claude-Boxbergert fel fogják menteni a doppingvádak alól.