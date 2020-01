Több millió dollár eltüntetésével vádolják Aján Tamást, a súlyemelő szövetség elnökét

Az ARD német közszolgálati televízió csatorna oknyomozó újságírói szerint legalább 5,5 millió dollárral nem tud elszámolni az Aján Tamás vezette Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF). Ez okirathamisítás, hűtlen kezelés és sikkasztás gyanúját veti fel, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB) származott a pénz. A NOB azzal hárította felelősségét az ügyben, hogy nem tudtak beavatkozni a súlyemelő szövetség belügyeibe. Az ARD birtokába került bizalmas dokumentumokból az is kiderül, hogy a világbajnoki vagy olimpiai érmet szerző súlyemelők majdnem felénél nem végeztek doppintesztet a versenyidőszakon kívül. Ha végeztek is, az IWF által preferált Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) ellenőrei nem találtak problémát. A moldáv súlyemelő válogatott orvosa arról is beszélt, hogy a magyar ellenőrök pénzt fogadtak el manipulált doppingminták után.