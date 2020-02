Egy 20 éves srác megmutatta, a rúdugrók is lehetnek rocksztárok

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Volt valami mágikus abban az ugrásban, amivel február 8-án, a lengyelországi Torunban 617 centiméterre javította a rúdugrás világcsúcsát Armand Duplantis, vagy ahogy mindenki becézi, Mondo. Nem feltétlenül csak amiatt, hogy már lefelé estében elkezdett ünnepelni, mert látta, hogy a pár nappal korábbi, düsseldorfi próbálkozással ellentétben a helyén marad a léc, hanem azért is, mert a fedett pályás versenyen induló hat riválisa közül egy sem jutott 552 centi fölé. Így a végén csak az ő és a világcsúcs közötti küzdelemről szólt minden.

Nem hiszem, hogy már fel tudtam fogni teljesen a dolgot, olyan, mintha hallucinálnék, mintha lebegnék a föld fölött. Mintha egy kitalált világban lennék, még meg kell emésztenem ezt az egészet. Gyerekkorom óta, amióta pelenkában elkezdtem a rúdugrást, az volt a célom, hogy a világ legjobbja legyek ebben a sportágban, és hogy világrekordot döntsek. Nem tudom leírni ezt az érzést, ez volt a célom hároméves korom óta

– mondta a csúcsdöntés után a lengyel tévének.

A született rúdugró

Duplantist egyes anyagokban a rúdugrás Peléjének vagy Tiger Woodsának is nevezik, de lehet, hogy valójában nincs is jó hasonlat a képességeire, mert sem a labdarúgás, sem a golf nem kíván olyan komplex fizikai mozdulatsort egyetlen kimagasló eredményért, mint a rúdugrás.

Az 1960-as években a Sports Illustrated az atlétika királyaiként írta le a rúdugrókat, akik minden más atlétikai számot kombinálnak magukban, hiszen egy sprinter sebességével, egy gerelyhajító erejével és egy magasugró ruganyosságával kell egyszerre rendelkezniük. Hatvan év sok idő, a rúdugrásban viszont kevés dolog változik: tavaly az LSU Egyetem, Duplantis 2019-es csapatának edzője, szinte pontosan ugyanígy írta le az ideális rúdugrót: egy világklasszis sprinter sebessége, egy magasugró képessége, egy tornász agilitása és egy balett-táncos hajlékonysága kell.

Duplantisben minden megvan: minimális hátszéllel 10,57 másodperc volt a legjobbja 100 méteren, távolugrásban pedig 7,12 méterig jutott.

Ráadásul a rúdugróknak mindezen felül ravaszságra is szükségük van, hogy a lehető legegyszerűbben eljuttassák a rudat az egyik versenyhelyszínről a másikra. Ez nehezebb, mint gondolnánk, az 1960-ban szűk egy évig világcsúcstartó Don Bragget például majdnem agyonvágta az áram, amikor Philadelphiában a vonatra szállva véletlenül a felsővezetékhez érintette a rudat.

Duplantisben minden megvan, sőt, talán még több is, ugyanis elődei és riválisai szerint is talán a legerősebb és legtechnikásabb ugró, akit valaha láttak. Ez persze nem csoda, ha tudjuk, hogy apja, Greg Duplantis is rúdugró volt (580 centi volt az egyéni legjobbja), anyja, a svéd születésű Helena (Hedlind) pedig 1983-ban junior Eb-t nyert hétpróbában.

A sportos gének Mondo testvérein is meglátszanak. Legidősebb bátyja, Andreas és húga, Johanna hozzá hasonlóan rúdugrók, a középső fiúgyerek, Antoine pedig a profi baseballbajnokság (MLB) egyik fiókligájában játszik jelenleg is. A négy testvér közül, sőt, igazából már az egész családot nézve ő a legsikeresebb, hiszen a világcsúcs előtt 2019-ben ezüstérmet nyert Dohában a világbajnokságon.

A két szülő egyébként is sokat segíti Duplantis karrierjét. Apja heti egy napot dolgozik vele a minél jobb technikán, anyja pedig öt napot foglalkozik a fizikumával, állóképességével, de ő állítja össze az étrendjét is.

Lehet, hogy édesapám segítségével jutottam el 5,80 méterig, de legalább ennyi, ha nem több érdeme volt az eredményeiben édesanyámnak, neki köszönhetően ugrottam aztán 6 méterig

– taglalta a szülei szerepét Duplantis a Reutersnek.

Út a csúcsra

A kezdetek leginkább apján múltak, mert korábbi rúdugróként ő terelgette gyerekeit ebbe az irányba. Az viszont némi túlzás volt Duplantistől, hogy pelenkában kezdte a rúdugrást, a hároméves kezdettel viszont nem lőtt mellé, mert családja szerint is ekkor,

a házban található partvisnyeleket használva kezdte pályafutását. Akkoriban még kanapén, vagy nagyobb puffokon landolt.

Később viszont már rendes körülmények között gyakorolhatott. Apja innen-onnan összevásárolt dolgokból épített egy rúdugrópályát a louisianai házuk kertjében, majd amikor a helyi egyetem, az LSU leselejtezte a régi rúdugró eszközöket, egy állami liciten lecsapott rájuk, így került a kertbe egy 38 méteres futópályával összekötött, a versenyeken is használt matrac és rúdtartó.

A házi felkészülésnek hamar meglett az eredménye, mert hétévesen már korosztályos rekordot döntött, és ezt ahogy idősödött, úgy folytatta minden évfolyamban.

17 évesen 590 centire javította a junior világcsúcsot. A világ vagy erre, vagy az egy évvel korábban, 16 évesen a házi pályán hoverboardos nekiiramodásából csinált ugrására figyelt fel. A 2017-es ugrása kapcsán az Arkansas Egyetem rúdugróedzője, az 1984-es olimpián bronzérmes Earl Bell akasztotta rá a rúdugrás Tiger Woodsa címet.

2018-ban előbb az U20-as világbajnokság versenycsúcsát (582 centi), majd az U20-as világrekordot (605 centi) javította meg, ezután jött a 2019-es felnőtt világbajnoki ezüstérem 597 centivel, most februárban pedig az új világcsúcs 617 centiméterrel.

Ezekhez a csúcsokhoz persze már nem a hátsókertben gyakorolt. Nagyjából 16 éves korában lett veszélyes a házi rúdugrópálya, ekkor jutott olyan magasra, hogy akár a kertből is kieshetett volna, így már csak a hivatalos edzéseken feszegette tovább a határokat.

Miért éppen Svédország?

Azzal, hogy pont olimpiai évben, a tokiói torna előtt fél évvel döntött világcsúcsot, komoly üzenetet küldött a világnak és az eddigi rekordernek, Renaud Lavillenie-nek. De a Louisianában született, egész életében Amerikában élő Duplantis Svédországnak nyerhet majd érmet, reményei szerint aranyat, nem pedig az Egyesült Államoknak.

„Sosem gondoltam nagy dolognak, amikor így döntöttem” – mondta Duplantis a svéd nemzeti csapat melletti 2015-ös elkötelezettségéről. „Akkoriban 525 centit, vagy valami ilyesmit ugrottam, senki nem foglalkozott vele, vagy hogy melyik országot választom. Valahogy Svédország és az atlétika mindig is összefonódott a szívemben, nem bántam meg ezt a döntésemet.” Duplantis egyébként szinte minden nyarat édesanyja családjánál tölti Svédországban, már amikor épp nem versenyez.

Mitől ilyen jó?

A korábban már említett sebesség, erő és ruganyosság önmagában nem elég ahhoz, hogy valaki jó rúdugró legyen, bár Duplantis ereje mindig is meglepően nagy volt. Gyerekként nála 20-25 kilóval nehezebb ugróknak való rúddal is simán elbánt, a kis testtömege ellenére is meg tudta azokat hajlítani ugrás közben, hogy sikerrel átjusson a léc fölött.

Már középiskolásként is üvegszálas rudat használt, amiket sokkal erősebben kell tartani, mint a többit (bambusz vagy alumínium rudat), cserébe több erőt is lehet átvinni velük az ugrás második részébe. „Képzeljenek el egy borsószemet egy műanyag kanál végén, egy menzai kajacsatában. A kanál rugalmas – minél keményebb, annál nehezebb hátrahúzni, és annál nagyobb erővel csapódik vissza, így a borsó annál messzebbre repül” – érzékeltette a Reutersnek Duplantis apja, Greg egy hétköznapi hasonlattal, hogyan lövi ki a rúd a rúdugrókat.

A 617 centis ugráshoz pedig rettentő vastag és hosszú rúd kell már, nem csoda, hogy a Duplantis világcsúcsát méltató Reddit-folyamban sorra szörnyülködtek a korábbi (többnyire) középiskolai ugrók a rúd láttán, hiszen elképzelni sem tudják, mekkora erő kell ahhoz, hogy súlyos sérülés nélkül használni tudják.

„Jó eséllyel Mondo viszi át a leghatékonyabban a futás során szerzett energiáját az ugrásba” – mondja róla a korábbi amerikai országos csúcstartó, Jeff Hartwig. Ebben a rúdugrók között ha nem is egyedi, de ma már ritkán látott technikája is segíti. A többség az elrugaszkodás után egyik térdét felhúzva, a másik lábát utána lendítve ugrik, Duplantis viszont a kezdettől fogva páros lábbal lendít, ahogy a régi, az üvegszálas rúd előtti korszakban csinálták, amikor még kevesebb energiát tudtak átmenteni a rúdból.

Tokió, Bubka és a 650 centi

A gyerekkori álom, a világcsúcs már megvan Duplantisnek, de nyáron, Tokióban ezt még egy olimpiai arannyal is megfejelheti. Bár erre több esélye is lehet, hiszen Japánban is még csak 20 éves lesz. Ott a 2019-es világbajnok, az amerikai Sam Kendricks, a vb-bronzérmes lengyel Piotr Lisek, illetve az eddigi világcsúcstartó francia Renaud Lavillenie lehetnek a legnagyobb ellenfelei.

Utóbbi már 2013-ban felfigyelt az akkor még csak 12 éves tehetségre, és azóta is mentorálja, gyakran edzenek együtt Franciaországban, de az amerikai Kendricksszel is szoros baráti kapcsolatot ápol.

A már 33 éves Lavillenie helyét talán már át is vette az új generáció, ami a rúdugró legenda, Szergej Bubka szerint csodákra lehet képes. Bubka szinte elsőként gratulált Duplantis szombati világcsúcsához, de nem csak a rekorddöntésnél figyelt fel a svéd tehetségre, már 2019-ben arról beszélt az Olympic Channelnek, hogy a rúdugrók új generációja megfelelő technikával akár a 650 centimétert is elérhetik. Ez a 617-ről még nagy ugrás lenne Duplantisnek, de még 10-15, sőt, akár 20 centi is simán lehet benne.

6.17!!!@mondohoss600 broke the pole vault world record at @WorldAthletics

Indoor Tour meeting in Torun!



Fantastic job!



My sincere congratulations to Armand and his parents!



It's great athletics has got such talents.



Good luck!

Move higher!@EuroAthletics @worldolympians pic.twitter.com/WwvPWYotXo — Sergey Bubka (@sergey_bubka) February 8, 2020

Bubka a szabadtéri világcsúcson 19 centit javított 1984–1994 között összesen 17 csúcsdöntéssel (585 centiről 614 centire). Fedett pályán még jobb volt, 581 centiről 18 rekorddal 615-re vitte fel a rekordot 1984–93 között.

Források: New York Times | Daily News | RunBlogRun | Reuters

Borítókép: Armand Duplantis a 2020. február 8-án megdöntött, 617 centiméteres rúdugró-világcsúcsát ünnepli a lengyelországi Torunban. NurPhoto / Getty Images Hungary