38 ezer futó nevezési díját nyelte be a Tokió Maraton a koronavírus miatt

A koronavírus miatt egyre több sporteseményt halasztanak el Ázsiában, hétfőn is bővült a kör, a Tokió Maraton szervezői jelentették be, hogy a március 1-jei versenyen csak a profik és kerekesszékesek indulhatnak, 38 ezer amatőr viszont nem állhat rajthoz, és még a nevezési díját is elvesztik.

A Tokió Maraton világ egyik legnagyobb maratonja, minden évben rengetegen indulnak rajta, a szervezők pedig nem akarják megkockáztatni, hogy még nagyobb esélyt adjanak a vírus terjedésének. Japán jelenleg a harmadik ország Kína és Szingapúr mögött a jelentett megbetegedések számában.

A profi mezőny nem túl népes, száz fő körüli létszámról beszélünk, de japán szempontból is fontos a verseny, a helyieknek ez az utolsó lehetőségük az olimpiai csapatba kerülésre. A tavalyi válogatón a férfiaknál az országos csúcsot tartó Oszako Szuguru öt másodperccel maradt le a biztos olimpiai helyről, Tokióban próbál meg javítani. A nőknél is nagyon szoros volt a válogató, náluk Ohara Rei esélyes az utolsó kiadó helyre. Ohara négy éve egy másodperccel bukta el az olimpiát.

A maraton szervezői az amatőrverseny törlésével együtt azt is bejelentették, hogy azok a futók, akik idén beneveztek, azok jövőre is biztos indulónak számítanak. Ennek örülhetnek, hiszen közel tízszeres a túljelentkezés, körülbelül 300 ezer érdeklődő van minden évben. A rossz hír, hogy az idei nevezési díjukat nem fizetik vissza, és az a jövő évre sem vihető át, kivételt csak a kínai futók jelentenek. A nevezési díj idén 18 200 jen (51 500 forint) volt, amit jövőre tehát újra be kell fizetniük. Összesen így 1,9 milliárd forint marad a szervezőknél. Az eljárás miatt sokan zúgolódnak, a szervezők pedig azzal védekeznek, hogy a nevezési feltételek között szerepel, hogy nem jár vissza a nevezési díj.