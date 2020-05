Holtversennyel ért véget az első Végső Kerti Összecsapás

A világcsúcstartó Mondo Duplantis holtversenyben lett első a 2012-es olimpiai bajnok Renaud Lavillenie-vel az Atlétikai Világszövetség által összehozott Végső Kerti Összecsapáson, amelyben még a rúdugró-világbajnok Sam Kendricks vett részt.

A koronavírus-járvány miatt félig virtuális versenyt szerveztek az atlétáknak, mindegyikük a saját kertjében felállított állványon kísérletezhetett. Lavillenie a franciaországi Clermon-Ferrand-i otthonában, Kendrick és Duplantis az Egyesült Államokban ugrott, előbbi oxfordi kertjében, utóbbi Lafayette-ben. A rúdugrás rendesen a magasságról szól, de így az el sem kezdődött szezonban nem kényszerítették erre Duplantisékat. Csak az ötméteres magasságra kellett ugraniuk, kétszer 15 perc alatt minél többször. A két kísérlet közötti kevés pihenő miatt elég megterhelővé vált ez a megbolondított szám.

A hat métert is tudó ugróknak egy rendes versenyen még bemelegítő magasságnak is kevés az öt méter, de így olykor kihívássá vált, Lavillenie és Duplantis is leverte a lécet az első 15 percben.

Kendrick nem kapkodott két ugrás között, már az első félidőben sem tudta tartani Duplantis és Lavillenie ritmusát. A világcsúcstartó egy ugrással nyerte az első szakaszt, de Lavillenie nagyon jól hajrázott a másodikban, két perccel a vége előtt kiegyenlített, és olykor rövid ideig vezetett is. Végül ő és Duplantis is 36-36 ugrásig jutott, Kendrick csak 26-ot teljesített.

A holtverseny kissé meglepte a szervezőket is, végül kihirdették, hogy egy 3 perces ráadásban döntenek az első helyről. Egy kis pihenő után aztán Lavillenie jelezte, hogy nem kockáztatna meg egy sérülést, így inkább nem ugrik. Duplantis nem igazán értette, mi a helyzet, így ő még gyorsan ugrott egyet, de aztán kiegyeztek egy döntetlenben. Ha kicsit döcögős is lett a kerti verseny, több tízezer embert leültetett a monitorok elé.