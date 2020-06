Tíz év börtönt is kaphat az atlétikai szövetség volt elnöke

A katari el-Khelaifi az atlétikai vb közvetési jogai miatt lett gyanús, de az olimpiával is manipulálhatott.

Hétfőn elkezdődött a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget (korábban IAAF, ma WA) 1999 és 2015 között vezető Lamine Diack elleni bírósági eljárás Párizsban. A vasárnap 87. életévét betöltő szenegáli sportvezetőt pénzmosással, korrupcióval és az oroszok doppingügyeinek eltussolásával vádolják, írja a Reuters.

Az ügyészség szerint Diack 3,45 millió eurót kapott azért, hogy fedezze az orosz atléták doppingolását, akik így részt vehettek a 2012-es londoni olimpián és későbbi versenyeken is. Diack ügyvédei szerint ezek a vádak megalapozatlanok.

Diack az IAAF elnökeként a sportvilág egyik legbefolyásosabb vezetője – azt is mondhatni, hogy az atlétika Sepp Blatterje – volt. 2015-ben azután váltották le az IAAF éléről, hogy kiderült, pénzt fogadott el azért, hogy az orosz atléták doppingügyei ne kerüljenek nyilvánosságra. Diack utódja a brit olimpiai bajnok Sebastian Coe lett, akinek legfőbb célkitűzése, hogy megtisztítsa a sportágat és a nemzetközi szövetséget.

Diack ügyei miatt ekkor indult nyomozás Franciaországban, és ez a folyamat ért most a következő, bírósági szakaszba. A volt vezetőn kívül még a vádlottak között van a fia, Papa Massata Diack is, aki az IAAF marketing-tanácsadója volt. Őt azzal gyanúsítják, hogy kenőpénzeket fogadott el szponzori szerződésekért, valamint olimpiai rendezésről döntő szavazatokért cserébe. Szenegál megtagadta a kiadatását Franciaországnak, de a távollétében így is elítélhetik.

A többi alperes:

Habib Cisse, Diack volt ügyvédje az IAAF-nél,

Gabriel Dolle, az IAAF doppingellenes részlegének korábbi vezetője,

Valentyin Balahnyicsev, az orosz szövetség volt elnöke

és Alekszej Melnyikov, az orosz atléták korábbi szövetségi kapitánya.

A két orosz vádlott nem volt jelen a párizsi bíróságon, Diack házi őrizetben várja az ítéletet. Amennyiben bűnösnek találják, akár 10 éves börtönbüntetés is várhat az egykori sportvezetőre.