Le akarta buktatni a magyar diszkoszvetőt a doppingolások eltussolásával vádolt orvos

A katari el-Khelaifi az atlétikai vb közvetési jogai miatt lett gyanús, de az olimpiával is manipulálhatott.

A most 87 éves Lamine Diack több mint 15 éven át volt az atlétika teljhatalmú vezetője. Korrupcióval gyanúsítják.

Tíz év börtönt kaphat Lamine Diack, aki 1999 és 2015 vezette a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget. A 87 éves szenegáli sportvezetőt pénzmosással, korrupcióval és az oroszok doppingügyeinek eltussolásával vádolják. A vádlottak között szerepel Gabriel Dollé, a szövetség doppingellenes részlegének korábbi vezetője is.

Orendi Mihály, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke az SzPressnek beszélt Dollé szerepéről. A nyomozás szerint Dollé 200 ezer eurót fogadott el azért, hogy eltussoljon doppingvétségeket. 'Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Dollé kísértette a sorsát, pedig tudnia kellett, hogy előbb vagy utóbb rajta veszik. Nincs annál rosszabb, ha egy doppingellenőrzéseket irányító orvost, aki ráadásul egy egész sportág tisztaságáért felelős, kilóra lehet megvenni. Ez a fertő alja, aminél már nincs lejjebb. Főleg akkor, ha a titkok tudója magát az igazság bajnokának próbálja beállítani, akit nem lehet lekenyerezni, vagy szándékos csalásra rávenni' - mondta Orendi.

Egy magyar vonatkozású esetet is felelevenített Orendi, aki megfigyelőként részt vehetett az 2004-es athéni olimpián. Ez volt az az olimpia, ahol doppingvétség miatt a kalapácsvető Annus Adriánt és a diszkoszvető Fazekas Róbertet is megfosztották aranyérmétől.

Orendi szerint Dollé maga is bekapcsolódott az ellenőrzésekbe, úgy tűnt, hogy maga akarta lebuktatni és keményen megleckéztetni a diszkoszvető Fazekas Róbertet, pedig ezt már korábban is megtehette volna. "És mit hoz a sors, most ennek a pácba került orvosnak kell számot adnia arról, hogy miként került a piszkos eurók birtokába, ki bírta rá a csalásra, zsarolt, vagy zsarolták, és vajon hány évig üzérkedett nem csak a visszatartott eredményekkel, hanem az emberi sorsokkal is.”