Nem futnak 400 méternél messzebb az idei Gyulai Memorialon

A korábban bejelentettnél egy nappal előbb, augusztus 19-én kerül sor Székesfehérváron a 10. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjra, melyen a tavalyi év női atlétája, Dalilah Muhammad is vállalta az indulást, írja az MTI.

A verseny pénteki sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy a Gyulai Memorial az idei évtől a világ második számú versenysorozatának, a Kontinentális Kör 10 állomásos Arany szekciójának a része és hat olyan szám is lesz a programjában, mely értékét és erejét tekintve a Gyémánt Liga-szintű. A GYL-ben ugyanis csak 24 szám kapott helyet 2020-tól, s a kimaradtak a Gold-viadalokon kerülnek műsorba.

Spiriev Attila sportigazgató hangsúlyozta, hogy klasszikus versenyt szeretnének rendezni, ám bizonyos korlátozásokat kénytelenek tenni, így például nem lesznek 400 méternél hosszabb futószámok. Ennek a nemzetközi szövetség (WA) szabályozása az oka, ugyanis a WA olyan ajánlások elfogadása esetén engedélyezi azokat, amiket a magyar szervezők nem akarnak megtenni a viadal komolyságának megőrzése érdekében. Deutsch Péter példaként hozta fel, hogy az egyik ajánlás szerint handicappel kellene elindítani a futókat, és ha előzésre kerül sor, szájmaszkot kell felvenni az atlétáknak.

Számos sztárral megállapodtak már a szereplésről, de a koronavírus-járvány miatt egyelőre sok a kérdőjel. Ha lehet, indul Fehérváron Dalilah Muhammad, a női 400 gát olimpiai és világbajnoka, világcsúcstartója, valamint a kétszeres hármasugró olimpiai aranyérmes Christian Taylor, és a férfi 400 m vb-címvédője, a bahamai Steven Gardiner.

Spiriev igyekezett hangsúlyozni, hogy a koronavírus-járvány miatt sok a bizonytalanság, most még nem lehet tudni, hogy azok, akik elígérkeztek, jöhetnek-e majd. Jelen állás szerint ugyanakkor ha lehet, biztosan indul Fehérváron - a megyeszékhelyre rendszeresen visszatérő - az amerikai Dalilah Muhammad, a női 400 gát olimpiai és világbajnoka, aki tavaly két világcsúcsot is futott, valamint a szintén állandó vendégnek számító amerikai Christian Taylor és bahamai Steven Gardiner. Előbbi a férfi hármasugrás korszakos alakja, a 2010-es évek egyeduralkodója, a londoni és a riói játékok, illetve négy szabadtéri vb bajnoka, utóbbi pedig tavaly Dohában 43.48 másodperces parádés idővel diadalmaskodott férfi 400 méteren. A három tengerentúli sztár mellett szintén elígérkezett a versenyre a lengyel Pawel Fajdek, a férfi kalapácsvetés négyszeres világbajnoka, akinek a vb-bronzérmes Halász Bence mellett minden bizonnyal a londoni olimpiai bajnok Pars Krisztiánnal is meg kell majd küzdenie.