Egy etióp futó összehozta az év legbizarrabb doppingügyét

Tizenkét évre tiltották el az etióp t, aki nemcsak doppingolt, de hamis papírokkal próbálta meg igazolni, hogy miért szedett EPO-t.

Wodajt 2019 őszén függesztették fel, miután az októberi Toronto Maratonon EPO-t és tesztoszteront mutattak ki nála. A maratonon egyéni csúccsal nyolcadik futó kérte a B próba elvégzését is. Az állította, hogy nem csalt, de bő két héttel a versenye előtt, október 2-án egészségi állapota miatt az egyik etiópiai klinikán vizsgálták meg, ott kapott orvosi rendelvényre doppingszert is tartalmazó gyógyszert.

Az Athletics Integrity Unit (AIU) nevű szervezet Wodajtól bekérte az eredeti orvosi igazolást, és az orvos nevét is, aki kiállította azt számára.

A futó március 24-én küldött egy orvosi papírt, ami 2020 március 18-ára volt dátumozva. Abban az állt, hogy egy nyilvánosságra nem hozott egészségi állapota és egy fertőzés miatt kapott gyógyszert. Egy nap múlva egy új dokumentumot is benyújtott, a Tikur Anbessa kórház 2019. október 10-ére dátumozott papírján már az is szerepelt, hogy vérátömlesztést kapott, és három héten át négynaponta EPO-t is szedett.

Már ez is nehezen érthető, hogy ezek után, hogy gondolta azt, hogy versenyzik, de ezek után még a hazugságára is fény derült. Az AIU az etióp doppingellenes szervezettel kinyomozta, hogy az első orvosi igazolást kiállító AS Medium klinika már nem is működött október 2-án, hiszen szeptember 9-én bezárt. Ráadásul a Wodaj által megnevezett orvos nem szerepelt a hivatalos nyilvántartásokban. A Tikur Anbessa kórház sem adott ki igazolást, az orvosi pecsétet meghamisították.

Wodaj a doppingolásért négy éves eltiltást kapott, plusz nyolc évet pedig a bizonyítékok manipulásáért. Így leghamarabb 2031 októberében, 42 évesen versenyezhet, de aligha fog visszatérni.

(via Insidethegames)