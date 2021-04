Gulyás Michelle aranyérmet nyert a szófiai öttusa világkupán

Mindjárt az első sorozat után a harmadik helyre lépett előre, majd a további lövészetei is jól sikerültek, miközben a tempója is megfelelő volt, így előbb a másodikként startoló kínai Csang Hsziao-nant, majd az éllovas orosz Agyelina Ibatullinát is befogta és megelőzte.