A olimpiai bajnoki cím sem volt garancia a Gyulai Memorialon

Emmanuel Sophia 13,68 másodperces idővel nyerte a 11. Gyulai István Memorial – Magyar Nagydíj első számát, a hölgyek 100 méteres síkfutását. Tessék? Mennyivel?

No de ha tudjuk, hogy a versenyszám neve Mennyit futsz százon? volt, továbbá azt az információt is közöljük, hogy a kisgyerekek részére rendezett amatőr versenyt egy tizenegy éves budafoki kislány nyerte meg, akkor már mindjárt más szemmel nézzük a tündéri barna bőrű leánykára, akinek az édesapja nigériai, az anyukája pedig magyar, és aki a BMTE-ben atlétizál Bartha Attila, a legendás mester keze alatt. És még csak szeptemberben megy hatodik osztályba az újbudai Grosics Gyula Általános Iskolában!

Nem vagyok elégedett, futottam már 13,62-t is, most be akartam menni 13,6 alá, de nem vagyok szomorú. Remek élmény volt itt versenyezni, nekem Kozák Luca a magyar példaképem, a külföldiek közül pedig Elaine Thompson. És igen, olimpiai bajnok szeretnék lenni, akárcsak ő – mondta egy szuszra.