Baji Balázs: Páratlan lehetőséget veszíthet a magyar sport a vétóval

Ahogy arról beszámoltunk, Karácsony Gergely csütörtökön délelőtt közösségi oldalán jelentette be, hogy felkéri a Fővárosi Közgyűlést, vonja vissza a hozzájárulást a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez. Ezt azzal indokolta, hogy az Orbán-kormány a Fudan Egyetem budapesti campusáról szóló törvénnyel megszegte azt a megállapodást, amelyben a Diákváros megépítése volt a feltétele a sportrendezvény támogatásának.

Budapest 2018 decemberében nyerte el a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezési jogát, ami 2019 őszén került először veszélybe az önkormányzati választásokat követően. Akkor a főváros újdonsült ellenzéki vezetése öt feltételhez kötötte hozzájárulását, amiben végül meg is egyezett a kormánnyal. Karácsony Gergely főpolgármester szerint azonban a kormány nem tartotta magát a megállapodáshoz, így arra kéri a szeptember elsején ülésező Fővárosi Közgyűlést, mégse járuljon hozzá a vb megrendezéséhez.

A világbajnokság így ismét veszélybe került, ennek kapcsán pedig Baji Balázst kérdeztük telefonon, aki kérésünkre nyári szabadságát szakította meg néhány percre. A vb-bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó 2019-ben mozgalmat indított, amihez a teljes magyar atlétikai család csatlakozott. A 32 éves atléta – aki nemrég az Index Sportcast vendége is volt – csalódottan nyilatkozott.

Nagyon sajnáltam, amikor meghallottam a hírt, főleg azért, mert megint kicsit úgy érzem, politikai eszközként került elő az atlétikai világbajnokság. Nem kellene a sportot ebbe belekeverni. Amennyire örültünk sportolóként a rendezésnek, annyira örülünk neki most is, és bízunk benne, hogy lesz vébé Budapesten. Az egész magyar sport, az atlétikai család erre számít, és változatlanul bízom benne én is

– mondta az Index kérdésére Baji Balázs, aki egyelőre nem tudja, lesz-e a két évvel ezelőttihez hasonló kampány.

– tette hozzá Baji, aki a 2023-as világbajnokság idején már 34 éves lesz, várhatóan az utolsó (nagy) versenye lenne.

Személy szerint is nagy veszteség lenne, de nem is én vagyok az igazi vesztes, hanem az egész magyar sport és az atlétika. Olyan lehetőség és akkora esemény egy atlétikai világbajnokság, ami páratlan lenne a magyar sport történetében. A világ harmadik legnagyobb és legnépszerűbb sporteseménye. A világ egyik legnépszerűbb sportága, amit megrengetne, ha máshogy alakulna a 2023-as vb sorsa

– folytatta a klasszis gátfutó, akit arról is faggattunk, mit nyerhet a sportág a rendezéssel.

Ezt már most is láthatjuk, érezhetjük, felpezsdült a magyar atlétika. Egyre gyarapodik az utánpótlás, a sportág felé forduló fiatalok és az amatőr sportolók száma. Az utcai futóversenyeknek több százezer fős közönség van. A fiatalok eredményességén is láthatjuk, hogy elindult valami. Szép sikereket értünk el több utánpótlás-korosztályban a világversenyeken, ráadásul nemcsak a húzószámokban, hanem olyanokban is, amikben eddig nem volt jellemző. Ez mindenképpen a 2023-as vb-nek köszönhető. Ez a világbajnokság meghatározza a későbbi éveket, évtizedeket, hosszú távon rendkívül fontos hatásai lehetnek