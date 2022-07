Halász Bence ötödik lett az atlétikai világbajnokságon

A vb- és Eb-bronzérmes versenyző a pénteki selejtezőben elsőre túldobta a szintet, és 79,13 méterrel biztosította a helyét a legjobb 12-t felvonultató fináléban. Ott szinte ugyanúgy kezdett, csak egy centiméterrel volt kisebb az első dobása. Ezzel az első sorozat után a második helyen állt.

A 24 éves szombathelyi nehézatléta másodikra 79,46-tal javított, de visszacsúszott ötödiknek, mert a francia Quentin Bigot (79,52) mellett az olimpiai bajnok Wojciech Nowicki (80,07), a négyszeres világbajnok Pawel Fajdek (80,58) és az ötkarikás ezüstérmes norvég Eivind Henriksen (80,87) is megelőzte.

Ami egyben azt is jelentette, hogy a dobogóhoz 80 méteres dobásra volt szükség, és ehhez Halász Bencének meg kellett javítania egyéni csúcsát (79,88). Ezt pedig meg is tette, a harmadik sorozatban ugyanis 80,15 méterre hajította a kalapácsot, így átlépett egy fontos lélektani határt. Fajdek az élre állt 81,98 méterrel, a magyar versenyző pedig továbbra is az ötödik helyről várhatta a folytatást, mivel Bigot 80,24-re javított.

Halász – aki a hatodik legjobb eredménnyel érkezett Oregonban – negyedikre rontott, ötödikre pedig 78,77 m következett. Utolsó kísérlete 79,07 méternél ért földet. Így a magyar dobó egyéni rekordját megjavítva, és jó sorozatot produkálva ötödik lett a vb-n.

Az élen a helyzet nem változott, Fajdek sorozatban ötödik világbajnoki címét szerezte meg, honfitársa, Nowicki lett a második, a norvég Henriksen pedig a harmadik.

„Nagyon örülök, hogy sikerült áttörni a gátat, de nem vagyok maradéktalanul elégedett, mert szerettem volna előrébb végezni, és a verseny közben azt éreztem, ha minden összejön, ezt meg lehetett volna nyerni” – nyilatkozta az M4 Sportnak Halász.

Hozzátette, a harmadik sorozat után húsz perc várakozás következett, ebben az időszakban továbbra is próbálta „pörgetni” magát, de ez egy kicsit kivett belőle, a lendülete alábbhagyott, és némileg fáradt is volt. A 80 méter fölötti dobásával sem teljesen elégedett, mert érzett benne több hiányosságot.

Halász hangsúlyozta, mérföldkő volt ez a verseny, nagyon komolyan vette, de már a felkészülést is úgy kezdték el, hogy az augusztusi müncheni Európa-bajnokság a főverseny számára.

A női 10 ezer métert nagy hajráversenyben a világcsúcstartó etióp Letesenbet Gidey nyerte két kenyai futó előtt. A címvédő, a tokiói olimpián duplázó – 5000 és 10 ezer méteren is első – holland Sifan Hassan lemaradt a dobogóról, negyedikként ért célba.

Eredmények:

férfi kalapácsvetés, világbajnok:

Pawel Fajdek (Lengyelország) 81,98 méter

2. Wojciech Nowicki (Lengyelország) 81,03

3. Eivind Henriksen (Norvégia) 80,87

...5. Halász Bence 80,15 m

női 10 ezer méter, világbajnok:

Letesenbet Gidey (Etiópia) 30:09.94 perc

2. Hellen Obiri (Kenya) 30:10.02

3. Margeret Kimkemboi (Kenya) 30:10.07

