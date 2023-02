Még azt a hendikepet is legyőzte, hogy magyar volt

Örök hálával tartozik Gyulai Istvánnak, az egykori főnökének a World Athletics 47 esztendős, mindenesből lett magyar menedzsere, akit a szervezet egyik elnöke akadályozott, a másik pedig ekézett, a harmadikra, azaz a mostanira viszont úgy tekint, mint a sportág főnyereményére. A kétgyermekes családanya monacói oldalon fontos szerepet tölt be az augusztusi budapesti világbajnokság szervezési munkálataiban, így például a tisztújító kongresszus előkészítésében.

Márciusban lesz 23 éve, hogy Stiegler Vera lelkes fiatal lányként a ranglétra legalsó fokára lépve a Nemzetközi Atlétikai Szövetség alkalmazottai közé került. Ez nem sokkal az után történt, hogy az elnöki tisztet betöltő olasz dr. Primo Nebiolo szívinfarktus következtében eltávozott az élők sorából. A torinói jogászember élete utolsó éveiben nyíltan hangoztatta, hogy magyarból neki egy is bőven elég, ugyanis egyre erősebben munkált benne a féltékenység a kiváló diplomáciai érzékkel rendelkező főtitkárával, az atlétikát töviről hegyire ismerő, idegen nyelveket remekül beszélő Gyulai Istvánnal szemben. Többek között ezért sem akarta, hogy a jobbkeze még tovább erősítse a harci vonalait, és honfitársainak, egyben a bizalmasainak szerződtetésével töltse be a megüresedett posztokat. Stiegler Vera akkoriban bedolgozó külsős volt, aztán egy nap minden megváltozott: 2000. március 10-én feltárult előtte a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kapuja, ahol azóta is belső munkatársként dolgozik.

Fáj a szíve Gyulai Istvánért

„Tudásával, hitelességével és gyors észjárásával István volt a nemzetközi szervezet központjának a kormányzója, aki kínosan ügyelt arra, hogy a felvételem után egyetlen munkatársa se vádolhassa részrehajlással vagy kivételezéssel. Újoncként jó ideig csak az asszisztensek asszisztense voltam, fénymásoltam, faxokat küldtem, kávét főztem, és a fizetésemet is ehhez mérték. Istvántól kaptam meg a felemelkedés lehetőségét is azzal, hogy tőle tanulhattam, aminek része volt olykor a korholó kritika is. Örök hálával tartozom neki, megszakad a szívem, hogy immár 17 éve nincs közöttünk. Nem volt könnyű kitörni a skatulyából és bebizonyítani, hogy többre vagyok képes, mint akire kezdetben csak egy lelkes mindenesként tekintettek, de mint a szivacs, úgy szívtam magamba a tudást és a tapasztalatokat. Akkor is hittem és ma is hiszek a kemény munkában, a kész termék tökéletességének fontosságában, bármi is legyen az, ahogy a kitartásban és az alázatos szorgalomban is” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Stiegler Vera, aki a házasságkötése után vette fel a Schuller Vera nevet.

Vera osztrák férjet választott magának, aki közgazdászként és egyetemi tanárként egészen más utat jár be, mint sportos felesége. Két fiúgyermekük, a 2012-ben született Alexander és a négy évvel fiatalabb Matthew Monacóban született, ottani iskolában tanulnak. Értenek magyarul is, és évente elmennek a nagymamához Szentendrére nyaralni, a magyar unokatestvérükkel játszani, és karácsonykor is meglátogatják őket.

Keresztbe tettek neki

„Immár 13 éve, hogy önállóan tervezhetem meg és irányíthatom a rám bízott projektek menetét, amelyek kivétel nélkül a nemzetközi szövetség kirakatba kerülő eseményei. Dolgoztam tizenegy atlétikai világbajnokságon és öt olimpián. Az én feladatom például a WA-kongresszusok, a végrehajtó bizottsági és tanácsülések megszervezése a naptár összehangolásától a színhely kiválasztásán, a résztvevők utaztatásán, elhelyezésén és programján keresztül egészen a távozásukig. A különböző fontosságú tárgyalások, ülések megtervezése, lebonyolítása, az ülésrendtől a IT-n keresztül a résztvevők fogadásáig szinte minden hozzám tartozik. Nagyon szeretem azt, amit csinálok, szinte már a szenvedélyem, hogy a WA Family részére a legkisebb bizottsági üléstől a 600 fős kongresszusig a legjobb feltételeket biztosítsuk a munkához. Mindennap jókedvűen jövök dolgozni, és ma már csak mosolygok azon, hogy annak idején a Nebiolo helyébe lépő szenegáli Lamine Diack elnök és csapatának tagjai pusztán azért, mert magyar vagyok, és Gyulai István honfitársa, nagyon hosszú időn át mindenben keményen keresztbe tettek nekem, a fizetésemeléstől kezdve, ahol csak lehetett” – folytatta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 47 esztendős magyar munkatársa.

Tisztújítás Budapesten

Vera a budapesti világbajnokság előkészítésében részt vevő WA-delegáció tagjaként már kétszer is hazalátogatott Magyarországra, így volt alkalma megismerni a versenyek leendő színhelyét, a Nemzeti Atlétikai Központot és ellátogatni a HUNGEXPO kongresszusi és kiállítási központjába, amely otthont ad a World Athletics kongresszusának, amelyet már most nagy várakozás előz meg.

„Tisztújító kongresszus következik, amely változásokat hozhat a vezérkarban, ahogy a 26 tagú tanács soraiban is, de mivel a jelölések még nem történtek meg, így ennél többet nem is mondhatok” – folytatta a monacói emberünk, aki a nemzetközi szövetség kötelékében eltöltött közel negyedszázadnyi évvel a szervezet magyar munkavállalóinak jelenlegi rangidőse. „A harmadik elnökömet szolgálom, az első kettőről már beszéltem. A mostaniról elismerésem és tiszteletem jeléül csak annyit mondanék, hogy a legjobb, ami az atlétikával történhetett, az Seb Coe elnökké választása volt. Aki 2015 óta nem kis hullámok közepette sikeresen kormányozza az atlétika hajóját, és vezeti most már nyugodtabb vizeken. Aki pedig az eredményre kíváncsi, és élőben szeretné látni a világ legjobbjait, az jöjjön ki a budapesti vb-re, ahol fantasztikus élményekben lesz része” – mondta befejezésül Schuller Vera.