Világbajnoknőnknek nincs párja a mezőnyben

A csütörtökön kezdődő isztambuli fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságon rajthoz álló egyéni indulók között egyetlen olyan akad, akinek a mostani már a hetedik tető alatti kontinensbajnoksága, az pedig a 34 esztendős Márton Anita. A Rióban olimpiai bronzérmes és Londonban világbajnoki második helyezett sportolónő pályafutásának hasonlóképpen emlékezetes állomása a 2018. évi birminghami téli világbajnokság volt, ahol hatalmasat küzdve, egyéni csúcsát 19,62 méterre javítva érdemelte ki a magyar atlétika első, és eddig egyedüli vb-aranyát.

Emelték a szintet

Anita idei legjobbja 18,22 méter, amin január 28-a óta nem tudott javítani. Ebből egyelőre semmilyen következtetést nem érdemes levonni.

„Technikai problémákat kellett kijavítanom, mielőtt azok komolyabb zavart okoztak volna. Egy héttel ezelőtt sikerült újra felépíteni magamat és az edzéseken úgy teljesíteni, hogy Isztambulba már megnyugodva, és a motivációs raktárakat színültig feltöltve utazhattam el. Csütörtökön este lesz a selejtező, egy nappal később ismét az esti órákban a döntő, de hogy ezt az utat végig tudjam járni, ahhoz először is a szintet kell megdobni. Itt értesültem arról, hogy azt a legutóbbi Európa-bajnoksághoz képest 10 centiméterrel »megtoldották«, így lett 18,50 méter” – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Márton Anita, akinek a 2019-es dohai szabadtéri világbajnokság és a 2021-re elhalasztott tokiói olimpia óta nem volt jelentősebb nemzetközi szereplése.

Kapaszkodni kell

„Csak nézek, hogy az isztambuli mezőny a női súlylökésben milyen brutálisan erős – folytatta Anita. – Ezt bizonyítja, hogy a rajtlistán öt ellenfelem neve mellett is 19 méternél jobb eredmény olvasható, emellett a németek annyira szeretnének bizonyítani, hogy három dobójukat is benevezték, de itt lesz velünk a kameruni születésű portugál Auriol Dongmo is, aki fedett pályán világ- és Európa-bajnoki címvédő. Itt aztán tényleg kapaszkodni kell, de nekem jót szokott tenni, ha erős a mezőny, ezért a kihívás különleges. Nagyon vártam már erre a versenyre, amelynek a kimenetele hatással lehet az idei szabadtéri szerepléseimre is. Jó eredménnyel és helyezéssel érdemelhetem ki a szabadtéri versenyek szervezőinek a bizalmát, márpedig a budapesti világbajnokságra a nagy erőpróbák és az ott elért sikerek hozhatnak fel, és erősíthetik meg az önbizalmamat” – hangsúlyozta Márton Anita, akinek hosszú évek óta, gyakorlatilag a kezdetektől Babinyecz József a menedzsere, más szóval a képviselője szerepléseinek előkészítésében.

„Az életem menetét mindig is a hűség, az őszinteség és a baráti kapcsolatok ápolása jellemezte, ezért is tartok ki Babinyecz Józsi bácsi mellett, ahogy Eperjesi László, az edzőm oldalán is” – mondta befejezésül a magyar atlétika büszkesége, aki a felsorolt címei mellett két fedett pályás Európa-bajnokságon megszerzett aranyéremmel is büszkélkedhet, ez utóbbiak közül az egyiket 2015-ben Prágában, a másikat két évvel később Belgrádban vehette át.