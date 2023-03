Világbajnoki elővizsgának is nevezhető a dobóatléták idei első nemzetközi versenye, amelynek a hétvégén, sorozatban harmadszor a portugáliai Leiria ad otthont. Bár a felkészülésüknek még csak a felénél tartanak a nagyágyúk, nem mindegy, hogy ki tud fricskát adni a legnagyobb ellenfeleinek, és még akkorát is dobni, amiből akár előremutató következtetéseket lehet levonni.

Fajdek Budapesten megelőzheti Bubkát

Hiba volna elkiabálni a szerencséjét, és azzal előjönni, hogy Halász Bence biztosra mehet a budapesti világbajnokságon a férfi kalapácsvetők minden bizonnyal középpontba kerülő éremcsatájában. Annak említése viszont csak erőt adhat a szombathelyi dobóműhely mostani legjobb „iparosának”, hogy ő négy éve már nyert Vb-bronzérmet, tavaly pedig a müncheni Európa-bajnokságon csak az olimpiai címvédő lengyel Wojciech Nowicki tudta megelőzni. Aligha mellékes viszont, hogy annak a szombathelyi sportolói alakulatnak, amelyet a Németh-família futtatott fel, alapítóként néhai Németh Pál, most pedig a hagyományok ápolójaként a fiai, László és Zsolt, lassan már örök riválisa az ugyancsak nagy múltú lengyel kalapácsvetőiskola kiszámíthatatlan zsenije, Pawel Fajdek. Aki ugyanúgy tud diadaloktól ragyogva tombolni, mint a kudarcoktól sápadozni és könnyeket hullatni.

A kalapácsvetés történetének valóban különleges figurája a 33 esztendős, olykor a dobókörben is szemüveget viselő Pawel Fajdek, aki sorozatban ötször nyert világbajnokságot, ugyanakkor három olimpiájából csupán egy harmadik helyet sikerült kihoznia. Sporttörténelmi csodának számítana, ha idén augusztusban, a Nemzeti Atlétikai Központban a hatodik aranyát is begyűjtené, amihez hasonló mesterhatossal eddig egyetlen szuperatléta sem szolgált.

Ötszörös világbajnok társa a rúdugró Szerhij (korábban Szergej) Bubka, aki 1983-ban,1987-ben, 1991-ben,1995-ben és 1997-ben is a dobogó legfelső fokára állt, most pedig a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) alelnöke.

A betlik históriája

„Pawel mindhárom olimpiai szereplésének szemtanúja lehettem, mint a szombathelyi versenyzőink edzője, és bizony nem hittem a szememnek 2012-ben Londonban, amikor a lengyel fiú méreteset betlizett. A bemelegítésnél „súrolta” a 80 méteres vonalat, ettől hihette azt, hogy az ütőlap nála van, de elszámolta magát, mert a selejtezőben egyetlen érvényes dobása sem volt. Négy évvel később Rióban újra leblokkolt, legjobbjától közel tíz méterrel elmaradt, ezért másodszor is lecsúszott az olimpiai döntőről. Talán azért is, mert felrémlettek benne a Londonban történtek. Két éve Tokióban már jól időzítette a formáját és fejben is erős volt, de balszerencséjére nála is jobban hegyezte ki azt Wojciech Nowicki, a honfitársa, ráadásul még a norvég Elvind Henriksen is megelőzte öt centiméterrel. Így lett bronzérmes, először olimpiai dobogós” – mutatta be Fajdeket az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Németh Zsolt, akinek a jánoshalmai Halász Bence 14 éves kora óta a szombathelyi tanítványa.

Portugáliai felüdülés

Azok a dobóatléták, akik valahogy úgy készülnek a szabadtéri idényre, és annak csúcspontjára, a budapesti világbajnokságra, miként a magyarok, előkészületeik felénél tartanak, egy vagy két 2-3 hetes edzőtáborral a hátuk mögött. Akik pedig a most következő hétvégén megmérettetik magukat a Dobó Európa Kupán, a tavaszi elővizsga inkább jelent felüdülést és kiszabadulást a kőkemény edzések monotóniájából, mint egy tétre menő versengést.

„Bence néhány napig betegeskedett, de meggyógyult és nagyon várja a portugáliai versenyt, ahol megszoríthatja Fajdeket, aki egy-egy amerikai és európai edzőtáboron van túl. Valószínűnek tartom, hogy mind a ketten 76 méternél nagyobbat dobnak, az ötszörös világbajnok Fajdek talán a 80 métert is megközelíti.

Bencét az motiválhatja, hogy tavaly Münchenben először lett Európa-bajnoki ezüstérmes, ahol a lengyel nem fért fel a dobogóra.

Leiria után Tenerifére megyünk edzőtáborba, a világért se térnénk vissza Dél-Afrikába, ahol idén a szolgáltatások színvonalának visszaesésével szembesültünk. Őszintén szólva azért is mondtunk le a dél-afrikai visszatérésről, mert éppen, hogy csak kimaradtunk egy krimibe illő eseményből, amelynek a levét a helyi sofőrünk itta meg, de a szállodánk is, ami egy busszal szegényebb lett. Az emberünket a rablóbanditák alaposan elpáholták, és arra kényszerítették, hogy adja át nekik az indítókulcsot. Azóta is fut a hideg a hátamon, ha az akkor történtekre gondolok vissza, de szerencsére sokkal többször fordul meg a fejemben nagy-nagy kihívásként a budapesti világbajnokság” – mondta befejezésül az 51 éves Németh Zsolt, aki jól ismeri Fajdek edzőjét, a nála öt évvel fiatalabb Szymon Ziólkowskit, a 2000. évi olimpiai játékok aranyérmesét, az edmontoni világbajnokság első helyezettjét.