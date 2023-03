A Francia Legfelsőbb Bíróság pontot tett az atlétikát 2014-ben sárba rántó korrupciós ügy utolsó fejezetének végére. A bűnösök kígyót-békát szórtak a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség, a WADA vezetőire, pereskedtek, de veszítettek, és most még fizetniük is kell.

Végre vége: a Francia Legfelsőbb Bíróság végérvényesen bűnösnek ítélte a Nemzetközi Atlétikai-szövetség 1995-ben súlyos törvénysértések miatt menesztett szenegáli elnökének fiát, az apja jóvoltából az IAAF (ma már WA) marketing konzultánsának kinevezett, és e minőségében garázdálkodó Papa Massata Diackot, és vele együtt a francia Habib Cissét, a szervezet első emberének egykori vezető jogtanácsosát.

Az atlétikát sárba rántó korrupciós ügyek megkérdőjelezhetetlen főkolomposa maga Lamine Diack volt, akit 2015-ben előbb háziőrizetbe helyeztek, majd 2020-ban fiával, és az IAAF doppingellenes osztályának lebukott francia vezetőjével, Gabriele Dolléval, tovább más bűntársaikkal együtt börtönbüntetésre ítéltek. Korára és megromlott egészségi állapotára való tekintettel a megszégyenült Lamine Diack nem került a rácsok mögé, de 2021. december 3-án bekövetkezett haláláig háziőrizetben kellett maradnia.

Futni hagyták az oroszokat

A sportágnak hatalmas erkölcsi és anyagi károkat okozó ügy kirobbanása előtt a kanadai székhelyű WADA jelezte az illetékes francia hatóságoknak, hogy valami nagyon nincs rendjén az IAAF monacói főhadiszállásán, azaz fennáll a gyanúja annak, hogy az olimpiai sportág nemzetközi szövetségének több tisztségviselőjét lefizették, hogy a doppingvétségeknek ne legyen következménye, és azok ne kerüljenek a nyilvánosságra.

Euró százezreket zsebeltek be, és nem sokkal később az is kiderült, hogy a fizetségért cserébe orosz atlétákat hagytak „futni”, ha azok fennakadtak az ellenőrzések rostáján.

A hivatali asztalfiókokban és páncélszekrényekben elrejtett terhelő dokumentumok évekig ott lapultak, miközben orosz atléták az olimpiai játékok, a világbajnokságok és más nemzetközi versenyek résztvevői lehettek. Az, hogy hasonló gazságokra, amelyek a tiszta versenyzés mellett kiálló ellenfeleik esélyeit nem kis mértékben csökkentették, újabban már nem kerülhet sor. Köszönhetően az elnökváltásnak, a tekintélyt parancsoló és makulátlan brit Sir Sebastian Coe színrelépésének, az ő nevével fémjelzett megtisztulást célzó hadjáratának, annak részeként pedig az új ellenőrzési módszerek bevezetésének.

A Diack-klán tagjai és a cinkostársaik persze kígyót-békát szórtak a küldetését teljesítő Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségre, minden bűnüket letagadták és pereskedésbe is kezdtek. Az ügy végére most a Francia Legfelsőbb Bíróság tett pontot. Veszítettek a vádaskodó elkövetők, ráadásul 200 000 eurónál is nagyobb összegű büntetést szabtak ki rájuk.

A papa meghalt, a fia elmenekült, vagyonát zárolták

„Ezúttal nem egy dopping- vagy sportjogi kérdés került terítékre, még csak nem is olyan ügy, amiben a Sport Legfelső Bíróságnak (CAS) kellett állást foglalnia, hanem egy súlyosnak számító következményes büntetőügyről, amely bíróságokat megjárva jutott el a párizsi székhelyű Francia Legfelső Bíróságig” – véleményezte a hírt az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Dr. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője. Hozzátette, hogy ez esetben a WADA nem döntéshozóként, hanem ügyfélként vett részt a peres eljárásban.

„Lamine Diack kihallgatására nem kerülhetett sor, mert ő 2021 decembere óta nincs az élők sorában, fia Papa Massata Diack pedig azért nincs letartóztatásban, mert Szenegálba, a hazájába menekült, ahonnan nincs kiadatás. Az országot nem hagyhatja el, amúgy meg minden vagyonát zárolták. Egy nagyszabású nemzetközi jogi per zárult le végre Párizsban, amely végkifejletének azért is örül a WADA, mert ez egy nagyon hosszú és kemény menet volt. Véleményem az, hogy ha minden bűnös azonnal beismerné a vétkességét, akkor az ilyen ügyek gyorsan leperegnének, de sajnos nem ez a jellemző a világban, így Magyarországon sem. Az első évek általában a heves tagadással és a doppingellenes rendszer szidalmazásával telnek el, de a végén úgyis az igazság győz. Örömmel olvasom, hogy Witold Banka, a WADA nemrégiben Magyarországon járt elnöke is úgy véli, hogy Párizsban a tiszta sport aratott győzelmet. A szervezet elnöke arra is emlékeztetett, hogy 2015-ben éppen azok az információk segítették a bűnelkövetők elszámoltatását, amelyeket a WADA osztott meg az illetékes hatóságokkal” – hangsúlyozta a magyar szakember, aki szombaton a magyar úszósport élvonalbeli képviselőinek tartott előadást, és hívta fel ott is a résztvevők figyelmét az előírások pontos betartására, valamint arra, hogy az ellenőrzések és az elemzések hatékonysága évről évre magasabb színvonalat képvisel.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség kezdeményezésére, de attól és a WADA-tól is függetlenül doppingellenes feladatokat lát el az Athletics Integrity Unit (AIU) elnevezésű testület, amely tanulva a Diack-éra hibáiból, példátlan szigorral sújt le a doppingolókra. Nagyon sok pénzt költenek mintavételekre és analízisekre és elképesztően profi szakértői és jogászi csapatuk van. Ma ők messze a legerősebb, egy nemzetközi szövetség által létrehozott, doppingellenes feladatokat ellátó testület.

(Borítókép: Lamine Diack Pekingben 2015. augusztus 30-án. Fotó: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images Hungary)