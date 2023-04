Már a budapesti atlétikai világbajnokság előtt is lesznek izgalmas versenyek, de nem érmekért, hanem pozíciókért. Lord Sebastian Coe újraválasztása biztosra vehető a World Athletics élére. Gyulai Márton is tűzközelben.

Már a budapesti atlétikai világbajnokság rajtja előtt, augusztus 17-én és 18-án is lesznek izgalmasnak ígérkező versenyek a magyar fővárosban, de azokat nem atléták fogják megvívni, és nem a vadonatúj Nemzeti Atlétikai Központ küzdőterén, hanem azok, akik a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) tisztújító kongresszusán szeretnének pozíciókhoz jutni a Hungexpo falai között lebonyolításra kerülő sportdiplomáciai csúcstalálkozón.

Mindenkinek leesne az álla, ha az elnöki tisztet immár nyolcadik éve betöltő és köztiszteletnek örvendő Sebastian Coe csak egy szál kihívóval is szembe találná magát, az viszont borítékolható, hogy a 26 tagú Tanácsban nagy változások lesznek, miközben az alelnöki tisztekért régen látott versenyfutás alakulhat ki.

„Ahogy az augusztus 19-én kezdődő világbajnokságra, úgy a várhatóan kétszáznál is több ország küldöttjeit fogadó kétnapos kongresszusra is nagy várakozással tekintenek sportágunk szereplői, mert az atlétikai versenyekhez hasonlóan a tisztújításnak is lesznek büszke győztesei, valamint csalódott vesztesei – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gyulai Márton magyar sportdiplomata, az Európai Atlétikai Szövetség Végrehajtó Bizottságának tagja. – Távolról sem mindegy, hogy miként alakul a döntéshozók körének összetétele, mert a jövőben az újonnan megválasztottaknak is lesz beleszólásuk a következő négy esztendőt érintő döntésekbe, így a szabályok módosításába is.”

A Moszkvában és Los Angelesben is az 1500 méteren aranyérmes, négy olimpiai éremmel és nyolc világcsúcsjavítással büszkélkedő Seb Coe, a neki kijáró tisztelettel Lord Sebastian Coe 2015. augusztus 19-én vette át a világ egyik legnagyobb nemzetközi sportszervezetének vezetését, budapesti újjáválasztása után harmadik és egyben utolsó négyéves elnöki ciklusára készülhet fel. Coe szeptember 29-én érkezik a 67. születésnapjához.

„Az atlétika nem volt irigylésre méltó helyzetben, amikor Seb Coe a kormánykerékhez állt, és erős támogatással, a 2016 decemberében megtartott rendkívüli kongresszus felhatalmazásával hozzákezdett az átfogó reformok megvalósításához, amelyek kiterjedtek az alapszabályok gyökeresnek nevezhető felforgatására – folytatta Gyulai Márton. – Nevéhez fűződik a tisztséget betöltők és a bizottságokban tevékenykedők körében a nemek közötti egyenlőség megteremtése, ami a most következő tisztújításnál is meghatározó elv lesz, a kandidálások időszakának limitálása, ahogy a 2017-ben független szervezetként működő Athletics Integrity Unit megalakítása is, amely a becsületes, más szóval a tisztán versenyző sportolók védelmét tűzte a zászlajára.”

A májusi jelölési határidő előtt jelentősnek nevezhető helyezkedés és lobbizás indult el, amiből arra lehet következtetni, hogy nagy versengés fog kialakulni.

„Az már most biztos, hogy a Tanácsban a nők képviselete tovább fog növekedni, és az sem kérdéses, hogy 2027-ig továbbra is Seb Coe lesz a Nemzetközi Atlétikai Szövetség első embere. Azoknak viszont, akik négy év múlva az elnöki székbe ülnének, már a budapesti kongresszusra is el kell jönniük, mi több, kellő diplomáciával az első átgondolt lépéseiket is meg kell tenniük remélt sikerük érdekében. A 2027-ben megválasztott elnök ugyanis nagy valószínűség szerint az alelnökök közül fog kikerülni, ezért most ezeknek a tiszteknek a betöltéséért alakulhat ki a legizgalmasabb versenyfutás” – mondta az SzPress Hírszolgálatnak Gyulai Márton.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség 1912-ben Stockholmban alakult meg 17 nemzeti szövetség képviselőinek összefogásával, az alapítók között ott voltak a magyarok is. A szervezet első elnöke a svéd Sigfrid Edström volt (1912–1946), őt a brit David Burghley (1946–1976), a holland Adrian Paulen (1976–1981), az olasz Primo Nebiolo (1981–1999) és a korrupciós ügybe keveredett szenegáli Lamine Diack (1999–2015) követte, ezután állt az IAAF (2016 óta World Athletics) élére Sebastian Coe.

Ehhez érdekességként még csak annyit, hogy a brit sportdiplomata megválasztása után napra pontosan nyolc évvel később, augusztus 19-én rendezik meg a budapesti világbajnokság első versenynapját.

(Borítókép: Lord Sebastian Coe 2022. július 24-én. Fotó: Steph Chambers / Getty Images)