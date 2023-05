Régen várt ünnepi eseménynek lehet nevezni az atléták idei magyar bajnokságát, amelynek résztvevői elsőként léphetnek a budapesti világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központ küzdőterére. A július 7-i és 8-i esemény egyben az augusztus 19-én kezdődő kilencnapos sportági csúcsesemény tesztversenye, amelyet a Magyar Atlétikai Szövetség és a remények szerint minden idők legjobb világbajnokságának megrendezésére készülő szervezet, a Budapest 2023 Zrt. tudását egyesítve készül sikerre vinni. A bajnokságon jelen lesznek a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek (WA) az események menetét árgus szemmel figyelő, de a segítőkészségüket már sokszor kimutató szakemberei, így a tesztverseny valójában vizsga is, a házigazdák izgalmas és várhatóan tanulságokkal is szolgáló vb-főpróbája.

Ez volt a legjobb időablak

„A bajnokság júliusi időpontját a Magyar Atlétikai Szövetség kérte, figyelembe véve a WA által meghatározott időablakok választékát, valamint a világbajnokságra készülő atlétáink felkészülési és versenyprogramját – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Gyulai Márton, a Bp. 2023 Zrt. vezérigazgató-helyettese. – Az előkészítés első lépéseként számba vettük a szövetség rendezéssel kapcsolatos igényeit, amelyeknek a teljesítése kötelességünk, ugyanakkor az érdekünk is, mert az első és egyben utolsó teszteléssel is szeretnénk közelebb kerülni egy elismerésre méltó világbajnokság megrendezéséhez.”

Hasonlóságok

Az egyedi lehetőséggel élve a Bp. 2023 minden olyan szolgáltatást és technikai megoldást szeretne működésbe hozni a pályaavató bajnoksággal összekapcsolódó teszteseményen, amelyek bemutatásáért hosszú hónapokon át nagy erőfeszítéseket tett.

„Példák hosszú sorából néhányat kiragadva elmondhatom, hogy már július 7-én és 8-án is olyan szigorúan ellenőrzött akkreditációs zónákat készülünk kialakítani, mint amilyenek a világbajnokságon is szabályozni fogják a résztvevők mozgásának területeit. A bajnokságon induló versenyzők ugyanazt a bemelegítőpályát vehetik igénybe, mint augusztusban a 200-nál is több részt vevő ország sportolói, és már most is azok a golfkocsik szállítják majd az atlétákat a stadionhoz, mint a világbajnokság kilenc versenynapja alatt. Bizonyíthatják a rátermettségüket és a felkészültségüket azok a magyar versenybírók is, akiknek a számára a budapesti világbajnokság pályafutásuk talán legnagyobb kihívása lesz.”

Eltérések

„A világbajnokságon minden eredményhirdetésnek a stadionon kívül kialakított úgynevezett Medál Pláza fog otthont adni, a MASZ viszont azt tervezi, hogy az érmeseket a hagyományokat követve a pályán belül köszöntik – folytatta Gyulai Márton. – A bajnokságon csak a stadion alsó, tehát végleges lelátói állnak majd rendelkezésre, de az úgynevezett Event Presentation, a világversenyek nélkülözhetetlenné vált videó-, hang- és fénytechnikai aláfestése is visszafogottabb lesz annál, mint amilyen a világbajnokságon reményeink szerint ámulatba fogja ejteni a nézőket. Addig minden hétpecsétes titok, de a mérce nem áll alacsonyabban előttünk, mint a tavalyi müncheni Európa-bajnokság házigazdái előtt, akik hollywoodi szintre emelték az esti programokat színesítő show meglepetéseit.”

Szerb neurobiológus versenyirányító zseni

Az országos bajnokság két versenynapját ingyenesen lehet megtekinteni a Nemzeti Atlétikai Központban, ahol jelenleg a stadion felső karéját körülölelő gigantikus méretű MESH épülethálót alakítják ki, építik az óriás VIP-sátrat, miközben folyik a lelátón a kamerahelyekhez és a médialelátóhoz vezető kábelek lefektetése. Nagy feladatot jelent az IBC televíziós közvetítőközpont konténervárosának a felépítése is, amely a stadion melletti területen a kézilabdapályánál is jóval nagyobb helyet foglal majd el.

„A világbajnokságon percre pontos forgatókönyvhöz kell igazodnia mindazoknak, akik a szervezésben részt vesznek. Külön is említést tennék az egyik légiósunkról, a szerb Marko Risztovról, akinek a WA ajánlotta a leigazolását. Már a bajnokságon is ő látja el a versenyirányítás feladatát, neki kell látnia és hallania mindent, sürgetni a versenyzők bevonulását vagy bemutatását, figyelmeztetni, ha két szám szereplői zavarnák vagy akadályoznák egymást, de akkor is, ha a televíziósok valamiért takarásba kerülnének. Marko lesz a budapesti versenyek szeme és humán lokátora, aki már három világversenyen, a belgrádi fedett pályás világbajnokságon, az isztambuli tető alatti Európa-bajnokságon és a jeruzsálemi U18-as Eb-n is jelesre vizsgázott, ráadásul kétszer a rajt előtt két nappal mozgósított beugróként. Aki azt gondolja, hogy a szerb segítőtársunk csak az atlétika berkeiben hasznosítja magát, téved, mert Risztov úr szakmája szerint neurobiológus” – mondta Gyulai Márton.

Óvatos, de bizakodó előrejelzés

Scheidler Géza, a MASZ sportszakmai igazgatója nem az az ember, aki szeret nagyokat mondani, és túl szép képet festeni a jövőről, most viszont nem titkolja, hogy bizakodva tekint a 81 nap múlva kezdődő budapesti világbajnokság elé.

„Óvatos duhaj vagyok, de egyre több remek eredmény tölt el bizakodással – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a bonyhádi szakember. – Olyan teljesítmények, országos csúcsjavítások, egyéni rekordok túlszárnyalása, amelyek az elmúlt évek kemény munkájának eredményességét igazolják vissza. Molnár Attila 44.98 másodperces robbantásával 400 méter síkon az idei európai rangsor élére került, a kontinenscsúcsot is megközelítve, Takács Boglárka, a leggyorsabb magyar nő 11.27-tel ismét magyar rekordot javított, és így tett a női 4×100-as váltó is, miközben több versenyszámban, mint például a női távolugrásban és gerelyhajításban reményeket keltő versengés folyik a világbajnoki szereplés jogának kiharcolásáért. Minderről a teljesség igénye nélkül számolok be, de azt is hangsúlyoznom kell, hogy még sok munkára és versenyzésre van szükség ahhoz, hogy a válogatottak formája a világbajnokságon csúcsosodjon ki.”

Scheidler Géza a szabadtéri idény kezdete előtt annak a reményének adott hangot, hogy a budapesti csúcseseményen akár 25 tagú is lehet a magyar válogatott létszáma.

„Most már a harmincas számot is ki merem mondani, de ha minden jól megy, ennél többen is vizsgázhatnak az új létesítmény remek MONDO pályáján, aminél korszerűbb és gyorsabb talán nincs is a világon – folytatta a sportigazgató. – A bizonyítási és szintteljesítési lehetőségek számára idén nem lehet panasz. Örülünk annak, hogy 2023-ban is lesz Gyulai Memorial Székesfehérváron, ahogy Budapesten és Nyíregyházán WA Continental Tour Bronze kategóriás nemzetközi versenyek, az pedig hab a tortán, hogy elsőként a magyar bajnokság résztvevői vehetik birtokukba a Nemzeti Atlétikai Központot, ami ha nem is méretes nagyságút, de mindenképpen lépéselőnyt jelent a számukra” – mondta befejezésül Scheidler Géza, emlékeztetve arra, hogy idén a finnországi U23-as Európa-bajnokság is kivételesen fontos próbatétel a magyar atléták számára, ahol a jelen és a jövő reménységei vizsgáznak.